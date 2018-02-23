МИД Турции осудил нидерландский парламент за принятие т.н. «геноцида армян»

Министерство иностранных дел Турции выступило с осудительным заявлением по поводу принятия парламентом Нидерландов т.н. «геноцида армян».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий МИД решительно осудил признание событий 1915 года в Османской империи в качестве геноцида.

«Решению парламента страны, которая закрывает глаза на геноцид в Сребреннице, который был осуществлен в самом центре Европы, нет места ни в праве, ни в истории. Другими словами это решение не имеет какого-либо юридического веса. Позиция Турции по событиям 1915 года опирается на исторические факты и правовые нормы. Нашу позицию поддерживают решения Европейского суда по правам человека», - говорится в заявлении.

Р.Д.

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