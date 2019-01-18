МИД: Переговоры по Соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются

Переговоры по Соглашению между Азербайджаном и Евросоюзом, которое составит правовую основу партнерства, еще продолжаются.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с распространившейся в СМИ информации о том, что документ якобы будет подписан 13 мая.

Подписание Соглашения именно 13 мая этого года не предусматривается, отметили в МИД.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно стать новой правовой базой во взаимоотношениях Баку и Брюсселя, заменив действующее соглашение между сторонами от 1996 года.

Новый документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению с Евросоюзом, от которого по геополитическим причинам отказались некоторые страны Восточного партнерства, в том числе Азербайджан.

1news.az