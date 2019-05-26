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МИД Грузии о проведении Азербайджаном инженерных работ на границе

Сегодня в 13:16 ~ 1 минута на чтение 610
МИД Грузии о проведении Азербайджаном инженерных работ на границе

Территория, на которой ведутся инженерные работы вблизи Давида Гареджи (Кешикчидаг), находится внутри границ Азербайджана.

Как передает грузинское бюро ONA, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил об этом в интервью телеканалу Имеди. 

Он отметил, что территория, где ведутся работы, не входит в спорную зону и Азербайджан находится внутри своих границ.

Отметим, что после восстановления Азербайджаном и Грузией независимости стороны с 1995 года проводят переговоры по делимитации государственной границы. До окончательного оформления делимитации под государственной границей предполагается существовавшая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой охраняется граница.

К настоящему времени на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы, продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

А.А.

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