МИД Азербайджана приветствует решение французского суда

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение административного суда Сержи-Понтуаз Франции об аннулировании незаконного «соглашения» между французским городом Арнувиль и Ходжавендским районом, расположенном на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Наряду с тем, что военная оккупация азербайджанских территорий, принудительное изгнание сотен тысяч людей из своих родных домов, препятствие их возвращению, осуществление незаконной экономической и другой деятельности представляет сегодня серьезную угрозу устойчивому миру и безопасности в регионе, это также полностью противоречит принципам международного права.

Армяне, проживающие, как во Франции, так и в других частях мира, должны понимать, что будущее развитие региона, а особенно Армении, полностью зависит от создания нормальных добрососедских отношений, прекращения политики оккупации и уважительного отношения к фундаментальным принципам международного права.

Только в случае урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности государств в рамках междуанродно признанных границ может быть обеспечено независимое и устойчивое развитие Армении».

Все усилия должны быть направлены на независимость и устойчивое развитие, прогресс и благосостояние, а не наоборот», - говорится в заявлении.

1news.az