МИД Армении: Переговоры по Карабаху не ведутся на основе какого-либо документа

«В настоящее время не ведутся переговоры на основе какой-либо программы. Содержательная часть обсуждений продолжается на уровне знакомства с позициями сторон, их уточнения и прояснения».

Как сообщает 1news.az, об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в интервью армянским СМИ.

«По итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве 15 апреля было принято совместное заявление, в котором указаны обсужденные темы», - отметила Нагдалян.

Вчера глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве 15 апреля обсуждались предложения российской стороны 2016 года.

«Вы сказали, появилась информация о том, что обсуждались предложения 2016 года. Если я правильно понимаю, министр иностранных дел Азербайджана упомянул о том, что эти предложения 2016 года обсуждались в одном из своих интервью по итогам этого заседания. Поэтому мне тут нечего добавить», - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим сербским коллегой.

«Что касается существа этих предложений, то они идут в русле тех подходов, которые закреплены в многочисленных заявлениях глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и предполагают поиск договоренностей между самими сторонами на основе принципов территориальной целостности, самоопределения народов, невмешательства и неприменения силы. Я приглашаю вас посмотреть на эту серию заявлений глав государств и на последние заявления, которые были приняты в ОБСЕ в декабре прошлого года на заседании Совета министров иностранных дел. Там изложены все базовые направления работы. Детали, конечно, являются конфиденциальными», - отметил С.Лавров.

Нагдалян также подтвердила информацию об очередной встрече глав МИД Азербайджана и Армении.

«Действительно, рассматривается возможность проведения будущей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в одной из стран-посредников», - сказала она.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что США предложили провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху в Вашингтоне.

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А. С., Э.Т.