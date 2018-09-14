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МИД АР: Вся ответственность за шаги, которые Азербайджан предпримет в ответ на армянскую провокацию, полностью ляжет на Армению

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МИД АР: Вся ответственность за шаги, которые Азербайджан предпримет в ответ на армянскую провокацию, полностью ляжет на Армению

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал провокацию подразделений ВС Армении в отношении жителей сел Товузского района Азербайджанской Республики.

Х.Гаджиев заявил, что армянские подразделения, по данным Минобороны АР, совершили провокационные действия с использованием артустановки в направлении Товузского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана. Были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджанской Республики, под обстрел попали и жители сел, расположенных на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района, в результате пострадало имущество и местная инфраструктура.

 «Намеренный обстрел гражданских лиц и объектов в нарушение моральных и международных гуманитарных норм является традиционным для ВС Армении и включен в боевую подготовку как пример асимметрической тактики»,- заявил Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что намеренный обстрел Арменией из тяжелых орудий гражданского населения, проживающего близ линии фронта, в апреле 2016 года привел к возрастанию  напряженности и контратаке со стороны Вооруженных сил  Азербайджана с целью обеспечения безопасности населения.

«Руководство Армении, столкнувшееся с серьезными внутренними проблемами и борьбой за власть, играет с огнем, продолжая демагогию и военные провокации, и намеренно идет на усиление напряженности», - подчеркнул глава пресс-службы внешнеполитического ведомства страны.

Он отметил, что «бывшие гвардейцы» в рядах ВС Армении выступают в роли подстрекателей с целью роста напряженности.

«Армянское руководство, наконец, должно осознать реальность. Азербайджан не позволит развиваться ситуации в сегодняшней форме.

Вся ответственность за шаги, которые предпримет Азербайджан, воспользовавшись своим неотъемлемым правом на основе Устава ООН, полностью ляжет на Армению», -  заключил Хикмет Гаджиев.

Талыб Бархудаев, Э.Т.

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