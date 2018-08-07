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МИД АР о незаконном визите генсека Федерации бадминтона Латвии на оккупированные территории - ФОТО

Сегодня в 10:36 ~ 1 минута на чтение 683
МИД АР о незаконном визите генсека Федерации бадминтона Латвии на оккупированные территории - ФОТО

МИД Азербайджана расследует информацию о незаконном визите на оккупированные территории Азербайджана генерального секретаря Федерации бадминтона Латвии Кристианса Розенвальдса.

Об этом 1news.az сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с этим даны поручения посольству Азербайджана в Латвии. 

«После завершения расследования его имя будет включено в «черный список» МИД АР», -  заявил он.

Следует отметить, что о  незаконном визите на оккупированные территории Кристианса Розенвальдса стало известно из его профиля в социальной сети Facebook, где он разместил фотографию с т.н. «министром иностранных дел «НКР».

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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