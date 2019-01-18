МИД АР: Армянская сторона еще раз подтверждает непреложность истины о существовании только двух сторон конфликта

Своим заявлением армянская сторона в очередной раз подтверждает непреложность истины о существовании двух сторон конфликта: Армении и Азербайджана, и отсутствии какой-либо «третьей стороны».

Об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывание пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян о том, что позиция ЕС по карабахскому урегулированию чётко обозначена в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС, где в ряду прочих принципов упоминается также право на самоопределение.

«Не вдаваясь в подробности того, как вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта отражён в соглашении ЕС-Армения, могу лишь констатировать следующее. Этим своим заявлением армянская сторона в очередной раз подтверждает непреложность истины о существовании двух сторон конфликта: Армении и Азербайджана, и отсутствии какой-либо «третьей стороны», - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

1news.az