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Мхитаряна в Баку не будет. «Арсенал» принял решение по армянскому футболисту

Сегодня в 15:07 ~ 1 минута на чтение 880
Мхитаряна в Баку не будет. «Арсенал» принял решение по армянскому футболисту

Генрих Мхитарян не приедет с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в официальном заявлении клуба, распространенном сегодня. 

«Мы очень разочарованы объявить, что Генрих Мхитарян не поедет вместе с командой на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Мы тщательно изучили все варианты включения Мхитаряна в состав. Но после обсуждения этого вопроса с ним и членами его семьи, было принято совместное решение, что он не поедет с нами.

Мы написали об это УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации.  Он был ключевым игроком на нашем пути к финалу, поэтому это большая потеря для нас.

Нам также очень грустно, что футболист пропустит финал в таких обстоятельствах, так как такое случается очень редко. 

Игрок продолжит принимать участие в подготовке команды, пока мы не отправимся в Баку на финал», - говорится в заявлении.

Напомним, что Азербайджан со своей стороны предоставил все необходимые гарантии безопасности.

Матч «Челси» - «Арсенал» пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Теймур Максутов

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