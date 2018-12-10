Международный банк Азербайджана объявляет о новогодней скидке на процентную ставку по кредитам

Международный банк Азербайджана подготовил приятный сюрприз для своих клиентов по случаю Нового года.

В рамках новогодней кампании, проводимой с 10 декабря по 10 января, владельцы зарплатных и пенсионных карт банка смогут получить наличный кредит по процентной ставке в 19%.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов .

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев .

Годовая процентная ставка – начиная с 19 % .

Кредиты до 7 000 манатов выдаются без поручителя .

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшее филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную или пенсионную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру «937».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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