Месут Озиль: Братья азербайджанцы, мы сделали это - до встречи в Баку

Всемирно известный плеймейкер турецкого происхождения Месут Озиль, играющий за лондонский «Арсенал», поделился фотографиями Баку на своей странице в Instagram.

Как сообщает 1news.az, игрок «канониров», который сыграет 29 мая в Баку в финале Лиги Европы УЕФА, поделился фотографиями Бакинского олимпийского стадиона и центра Гейдара Алиева.

«7 дней до нашего большого финала в Баку. Братья азербайджанцы! Мы сделали это – мы в финале! До встречи в Баку», - написал он на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mesut Özil (@m10_official) 22 Май 2019 в 7:47 PDT

Напомним, что 29 мая текущего года в Баку состоится финал Лиги Европы УЕФА, где сыграют английские гранды «Арсенал» и «Челси».

В свою очередь, М.Озиль на международном уровне провёл 92 матча за национальную сборную Германии, забил 23 мяча и отдал 40 голевых передач.

Пять раз признавался «игроком года» в Германии, что является рекордом. Участвовал в трех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы.

В 2014 году стал чемпионом мира. После чемпионата мира 2018 года Озиль завершил карьеру в сборной, обвинив в дискриминации, расизме и неуважении со стороны представителей Немецкого футбольного союза и немецких СМИ.

В «Арсенал» футболист перешел 2 сентября 2013 года, где и играет по сей день.

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