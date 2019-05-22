Месут Озиль: Братья азербайджанцы, мы сделали это - до встречи в Баку

Всемирно известный плеймейкер турецкого происхождения Месут Озиль, играющий за лондонский «Арсенал», поделился фотографиями Баку на своей странице в Instagram.
Как сообщает 1news.az, игрок «канониров», который сыграет 29 мая в Баку в финале Лиги Европы УЕФА, поделился фотографиями Бакинского олимпийского стадиона и центра Гейдара Алиева.
«7 дней до нашего большого финала в Баку. Братья азербайджанцы! Мы сделали это – мы в финале! До встречи в Баку», - написал он на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что 29 мая текущего года в Баку состоится финал Лиги Европы УЕФА, где сыграют английские гранды «Арсенал» и «Челси».
В свою очередь, М.Озиль на международном уровне провёл 92 матча за национальную сборную Германии, забил 23 мяча и отдал 40 голевых передач.
Пять раз признавался «игроком года» в Германии, что является рекордом. Участвовал в трех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы.
В 2014 году стал чемпионом мира. После чемпионата мира 2018 года Озиль завершил карьеру в сборной, обвинив в дискриминации, расизме и неуважении со стороны представителей Немецкого футбольного союза и немецких СМИ.
В «Арсенал» футболист перешел 2 сентября 2013 года, где и играет по сей день.
1news.az