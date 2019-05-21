Месут Илтер: SOCAR продолжит инвестировать в Турцию

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - один из наиболее крупных инвесторов в Турцию - вложила на сегодняшний инвестиции в турецкую экономику в размере 15 миллиардов долларов.

Об этом сказал Anadolu генеральный директор НПЗ Star Месут Илтер. Гендиректор напомнил, что на НПЗ Star успешно завершены работы по тестированию оборудования.

«Планируем переработать до конца года на НПЗ до восьми миллионов тонн нефти. В скором времени НПЗ выйдет на проектную мощность», - сказал Илтер.

По его словам, после выхода НПЗ на проектную мощность текущий дефицит государственного бюджета Турции сократится на 1,5 миллиарда долларов в год.

«Компания SOCAR - один из наиболее крупных инвесторов в Турцию. На сегодняшний день компания уже вложила в турецкую экономику 15 миллиардов долларов инвестиций и планирует довести этот показатель до 19,5 миллиарда долларов. Мы полностью доверяем турецкой экономике. В последние 10 лет экономика Турции росла в среднем на четыре-пять процентов в год. SOCAR продолжит инвестировать в Турцию», - сказал Илтер.

Как сообщил генеральный директор турецкого нефтехимического комплекса Petkim Анар Мамедов, в первом квартале 2019 года продажи предприятия выросли на 51 процент.

По его словам, несмотря на ценовое давление на нефтехимическую продукцию во всем мире, в нынешнем году удалось выйти на рекордные продажи и рентабельность.

«Ввод в эксплуатацию НПЗ Star создал возможности для новых инвестиций. НПЗ поможет удовлетворить спрос в Турции на нефтепродукты, который растет с каждым годом. В настоящее время технические работы продолжаются», - сказал Мамедов.

Мощность переработки НПЗ Star составит 10 миллионов тонн нефти в год. НПЗ будет ежегодно производить пять миллионов тонн дизтоплива, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 1,6 миллиона тонн лигроина, 300 тысяч тонн СПГ, 160 тысяч тонн серы. Новый завод способствует снижению зависимости Турции от импорта энергоресурсов. Церемония закладки фундамента НПЗ состоялась в октябре 2011 года. Инвестиции в проект НПЗ Star составили 6,3 миллиарда долларов. На строительстве нефтеперерабатывающего завода было задействовано 19500 специалистов из 14 стран мира.

Ф.Багирова