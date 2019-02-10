Мэрия Парижа подала в суд на онлайн-сервис Airbnb

"Я ничего не имею против парижан, которые сдают их жильё несколько дней в году... Проблема в том, что собственники сразу многих квартир, которые сдают апартаменты круглый год туристам, не декларируют это, а платформы помогают им в этом", - подчеркнула парижский мэр.