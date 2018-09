Меган Маркл раскрыла тайну своего свадебного наряда - ВИДЕО

В трейлере нового документального фильма о королеве Великобритании Елизавете II Queen of the World («Королева мира») герцогиня Сассекская Меган Маркл раскрыла тайну своего свадебного наряда.

Об этом сообщает Vogue.

Маркл призналась, что в свою фату она вшила маленький лоскуток голубой ткани с платья, в котором ходила на первое свидание с принцем Гарри.

«Где-то здесь есть маленький кусочек… Вы его видели? Кусочек голубой ткани, вшитый внутрь? Это мое. Материал с платья, которое я надевала на нашу первую встречу», — говорит принцесса в ролике.

Премьера фильма Queen of the World состоится в Великобритании на этой неделе. На американском канале HBO его покажут 1 октября.

Бывшая актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 19 мая 2018 года в платье французского модного дома Givenchy. Вскоре после свадьбы принцесса рассказала, почему отдала предпочтение именно этому бренду.

Оказалось, что автор платья — Клэр Уэйт Келлер — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Келлер и таким образом публично выразила свое уважение женщинам-дизайнерам.

The Duchess of Sussex explains the special way her wedding dress paid tribute to the Commonwealth in the upcoming @ITV documentary series, ‘Queen of The World.’ #QueenOfTheWorld pic.twitter.com/IGJscliHtX — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 сентября 2018 г.