Мать избитой в школе девочки: «Не утруждайте себя, противные люди, тряпки!» - ВИДЕО

Скандал вокруг факта избиения ребенка в 189-й школе набирает обороты.

Сейчас в Сети появилась запись «прямого эфира», в котором обвинившая педагога в избиении дочери Ханум Алиева довольно резко ответила на ответные обвинения в ее адрес, прозвучавшие в эфире передачи «Bizimləsən». Напомним, что там общественности были продемонстрированы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых дочь бьет сама Х.Алиева.

Во время эфира Х.Алиева признала, что подняла руку на ребенка. «Я ударила ребенка, сказав ей, почему ты себя так ведешь, что учительница так с тобой обращается», - сказала она.

Чуть позже журналистам 1news.az Х.Алиева пояснила обнародование именно этой видеозаписи, на которой дочь ударяет она, тем, что «некоторые родители из числа тех, кто посоветовал моей дочери уйти из этой школы, всеми силами хотят восстановить учительницу на прежнем рабочем месте».

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А сегодня в Сети появилась и запись видеоэфира, в котором Х.Алиева заявила, что, не скрывая ничего, хочет рассказать, как все было на самом деле.

- Да, я ударила свою дочь. Почему? Не говорите попусту о том, что сами такого бы никогда не сделали! В тот день я увидела своего ребенка в классе с разбитым лбом. Спросила: «Кто это тебя так?». Дочка ответила: «Учительница». Вспылив, я ударила по щеке дочку, спросив у нее при этом: «Что ты такого наделала, что тебя так разукрасили?»

А сейчас это видео распространяют, пытаясь меня этим сломать или опозорить. Но я вам даю слово, что другие видеодоказательства, на которых детей бьют, хватают за волосы и ударяют головой по парте, я вам покажу. И еще момент: если я так сильно ударила дочку, где следы? На ее лбу – только след от учительской линейки.

Мне нечего скрывать, кроме Аллаха, я никого не боюсь. Представители Министерства образования видели все эти кадры! Виновная ушла из школы. Но теперь некоторые родители подговаривают детей совершать провокацию против Нурай! Не утруждайте себя, бесчестные, противные люди, тряпки! Нурай останется в этой школе. Я – это я! Я вам докажу, против кого вы пошли! Кто задевает меня – задевает мою дочь! Я сделаю так, что вы пожалеете, что родились на этот свет! Такого спокойного человека, как я, вы вывели из себя – теперь держитесь!

Директор теперь говорит, что фото моей дочки - фотошоп. Ты что, утром не видела синяк на лбу моей дочки? Потому что боишься за свое место? Сайяра, я, Ханум, тебе даю слово – ты не будешь больше сидеть в своем кресле!

Я борюсь с бесчестными людьми. Сейчас я вся на нервах! Горлопаны, не зная, пишут обо мне: «Разве это мать?».

Вы – мусор! Да я с детства растила ее одна, без всякой поддержки! Я - мать, увидела, что на лбу у дочки шрам, взорвалась – почему?! Почему человек, не соответствующий званию учителя, бьет ее?! Почему кто-то так ударяет ее?!

Да, я от нервов ударила дочку. Это мой ребенок, мой труд, моя честь. Но я ее не отдам на съедение «джиндырам»! Это запомните навсегда!

Бесчестные родители, я вас изгоню! А эта учительница больше не вернется в школу! Если это произойдет – я сменю имя!

Спасибо всем за поддержку. Дай Бог, получив кадры видеозаписи, я покажу их всем, - подчеркнула Х.Алиева.

Напомним, что, комментируя предыдущую новость, представители Министерства образования отметили, что для увольнения учительницы были веские основания.

Тимур Рзаев, Натали Александрова