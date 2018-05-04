Мария Стадник за 32 секунды завоевала восьмой титул чемпиона Европы – ВИДЕО

В российском Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает 1news.az, вчера сборная Азербайджана записала в актив еще три медали, одна из них золотая.

Как и ожидалось, золотую медаль сборной принесла лидер сборной Мария Стадник (50 кг). В финале Мария за 32 секунды одержала чистую победу над Эмилией Вук из Румынии. На чемпионате Мария одержала четыре чистые победы, не дав соперницам заработать ни одного очка.

Это восьмой титул, завоеванный Марией на континентальных первенствах.

После поединка Мария поделилась своими эмоциями от очередной победы на чемпионате Европы.

Интересно, что главная соперница Марии в данной весовой категории Милана Дадашова из России, которую Стадник победила в четвертьфинале, после завершения чемпионата, назвала лидера сборной Азербайджана «серийным убийцей». «Это серийный убийца, который раскатал всех на этом турнире 10-0. Что тут можно сказать. Она молодец», - сказала Миланда Дадашова.

Вчера также две бронзовые медали в копилку сборной принесли Татьяна Омельченко (59 кг) и Сабира Алиева (75 кг). После схватки за бронзу Сабира Алиева не скрывала своих эмоций.

Сегодня Азербайджан в женской борьбе может завоевать еще две медали. Элис Монолова (65 кг) вышла в финал, и поборется за золото. В то же время Алена Колесник может принести сборной бронзовую награду.

Теймур Максутов