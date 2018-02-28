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Маленькое чудо: Пожарные «откачали» умирающего кота, сделав ему массаж сердца - ФОТО - ВИДЕО

28 Февраля, 2018 в 22:04 ~ 1 минута на чтение 923
Маленькое чудо: Пожарные «откачали» умирающего кота, сделав ему массаж сердца - ФОТО - ВИДЕО

Во время пожара в одном из домов Волгограда спасатели вынесли из огня полуживого кота и спасли его на глазах у хозяйки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, бушевавший на днях в Волгограде пожар в небольшом четырехэтажном доме унес жизни троих его жителей. Остальных успели вовремя эвакуировать спасатели. Только спустя несколько дней в Сеть попали кадры того, как пожарные реанимируют кота.

Одна из эвакуированных на улицу женщин причитала, что в доме остался ее кот. Пожарные нашли животное. Усатый-полосатый явно наглотался дыма и был почти при смерти.

Спасатели разминали его грудную клетку и давали подышать сжатым кислородом. На глазах у рыдающей хозяйки и к удивлению других жителей кот жалобно мяукнул.

Хозяйка тут же завернула любимого питомца в свою куртку и нежно прижала к себе.

Рустам Азимов

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