Маленькое чудо: Пожарные «откачали» умирающего кота, сделав ему массаж сердца - ФОТО - ВИДЕО

Во время пожара в одном из домов Волгограда спасатели вынесли из огня полуживого кота и спасли его на глазах у хозяйки.
Одна из эвакуированных на улицу женщин причитала, что в доме остался ее кот. Пожарные нашли животное. Усатый-полосатый явно наглотался дыма и был почти при смерти.
Спасатели разминали его грудную клетку и давали подышать сжатым кислородом. На глазах у рыдающей хозяйки и к удивлению других жителей кот жалобно мяукнул.
Хозяйка тут же завернула любимого питомца в свою куртку и нежно прижала к себе.
Рустам Азимов