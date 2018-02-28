Маленькое чудо: Пожарные «откачали» умирающего кота, сделав ему массаж сердца - ФОТО - ВИДЕО

Одна из эвакуированных на улицу женщин причитала, что в доме остался ее кот. Пожарные нашли животное. Усатый-полосатый явно наглотался дыма и был почти при смерти.

Спасатели разминали его грудную клетку и давали подышать сжатым кислородом. На глазах у рыдающей хозяйки и к удивлению других жителей кот жалобно мяукнул.

Хозяйка тут же завернула любимого питомца в свою куртку и нежно прижала к себе.

Рустам Азимов