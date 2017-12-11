«Мальчик с завязанными глазами». Фотография палестинского подростка стала символом сопротивления палестинцев - ФОТО

Февзи Аль-Джуниди – этот мальчик может стать новым символом трагедии палестинского народа – одной из самых продолжительных в истории человечества.

Фотография 14-летнего Февзи, которого, с завязанными глазами, тащат порядка 25-ти израильских полицейских, в одночасье облетела весь мир.

Февзи Аль-Джуниди был задержан 7 декабря в городе Эль-Халиль на Западном берегу реки Иордан, в ходе акции протеста против решения президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Резонансная фотография снята фотокорреспондентом Anadolu Висамом Хашламуном.

Вчера на митинге в провинции Сивас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к действиям полиции Израиля, применяющей чрезмерную силу против участников акций протеста в Палестине.

«Посмотрите, как эти террористы тащат 14-летнего ребенка с закрытыми глазами», - сказал Эрдоган, продемонстрировав фотографию Февзи.

По данным Anadolu, в настоящее время Февзи содержится в тюрьме в городе Бейтуллахим.

Это не первый случай жесткого отношения израильских силовиков к задержанным палестинцам. Еще в 2010 году широкий общественный резонанс в мире вызвала фотография выложенные Facebook фотографии, где молодая женщина-боец израильской армии позирует с палестинским заключенным в наручниках и с завязанными глазами.

Группа под названием «Нарушим молчание» даже опубликовала фото других израильских солдат на фоне палестинских пленников. Израильская армия заявила, что это лишь единичный случай. Палестинские власти утверждали, что инцидент отражает реальное положение.

Тем временем, число палестинцев, раненых в стычках с силами безопасности Израиля в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордана и Секторе Газа, за последние несколько суток возросло до 231 человек, сообщает палестинский Красный полумесяц.

Массовые акции протеста с участием сотен человек прошли в квартале Селахаддин в Восточном Иерусалиме, в городах Рамалла, Вифлеем, Тулькарм и Наблус на Западном берегу реки Иордана, а также в Газе.

Палестинцы поджигали шины и бросали камни в израильских военных.

Задержаны 13 палестинцев, четверо израильских полицейских получили легкие ранения.

Полувековая оккупация Иерусалима Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся уже полвека, после решения президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим 5 июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима. Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией.

Ни одно государство мира не признает Иерусалим столицей Израиля. Посольства всех стран, признавших Израиль, находятся в Тель-Авиве.

После того, как Дональд Трамп выполнил обещание, данное им в ходе предвыборной кампании, США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.

Ф.Багирова