Макрон заявил, что сожалеет о решении Трампа по Иерусалиму

Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет о решении президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН.

В среду Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, и поручил госдепу начать процесс переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Данное решение вызывает сожаление, оно идет в нарушение международного права и резолюций ООН, Франция его не одобряет", — сказал Макрон на пресс-конференции в Алжире.

РИА Новости