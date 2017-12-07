1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Макрон заявил, что сожалеет о решении Трампа по Иерусалиму

Сегодня в 02:23 ~ 1 минута на чтение 300
Макрон заявил, что сожалеет о решении Трампа по Иерусалиму

Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет о решении президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН.

В среду Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, и поручил госдепу начать процесс переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Данное решение вызывает сожаление, оно идет в нарушение международного права и резолюций ООН, Франция его не одобряет", — сказал Макрон на пресс-конференции в Алжире.

РИА Новости

300

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net