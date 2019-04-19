М.Ахмедоглу: Московская встреча глав МИД Азербайджана и Армении актуализировала встречу президентов в 2016 году в Санкт-Петербурге

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу в рамках проекта «Карабахский час» поделился своим видением политических событий.

Политолог считает, что московская встреча глав МИД Азербайджана и Армении вновь актуализировала встречу президентов в 2016 году в Санкт-Петербурге.

«Московская встреча глав МИД Азербайджана и Армении имеет намного более преимущественное значение и влияние, чем проведенные до сегодняшнего дня аналогичные встречи:

ı. Создать надежду на мирные переговоры, и тем самым предотвратить напряженность, является одной из главных целей во всех встречах. Надежда, которую вселила встреча в Москве, достаточно убедительна и создает основу для дальнейшего прогресса в урегулировании.

ıı. Встреча в Москве смогла включить урегулирование внутрь Нагорно-Карабахского региона. Если родственники смогут посещать Д.Аскерова и Ш.Гулиева в тюрьме, то это создаст серьезный стимул у нового поколения армян Нагорного Карабаха к информации и комментариям по поводу принадлежности этого региона Азербайджану. Также нет конкретной информации о числе родственников, которые посетят их, и о числе посещений. В итоге пребывание Ш.Гулиева и Д.Аскерова в Шушинской тюрьме будет расцениваться как прямая угроза "независимости" Нагорного Карабаха. Вероятно, руководство Армении не допустит такой встречи, и даже возвращение Ш.Гулиева и Д.Аскерова будет более выгодным вариантом.

Встреча журналистов с армянами Нагорного Карабаха и проведение обсуждений также окажет свое влияние.

ııı. Московская встреча глав МИД легитимизировала основные тезисы Н.Пашиняна в нагорно-карабахском урегулировании. Выдвинутые Арменией тезисы о статусе и безопасности Нагорного Карабаха и выдвинутые Азербайджанской стороной тезисы о выводе Вооруженных сил Армении и возвращении вынужденных переселенцев были приняты к обсуждению. Оглядываясь назад в контексте этих 2 тезисов Н.Пашиняна, можно увидеть, что число таких тезисов у армянской стороны было равно 3. В период Р.Кочаряна и С.Саргсяна у Армении было три требования по нагорно-карабахскому конфликту. Два из них - это сказанное Н.Пашиняном и дополнительное - исключение неанклавности Нагорного Карабаха. То есть, между Нагорным Карабахом и Арменией обязательно должна быть сухопутная связь. Это не имеет большого значения для Н.Пашиняна. В этом контексте шаги в направлении Нагорного Карабаха должны создать для Пашиняна более сильный эффект. Превращение Пашиняном выдвинутых Карабахским кланом 3 требований в 2 требования - это месседж или средство давления на армян Нагорного Карабаха.

ıv. Говоря о включении урегулирования внутрь Нагорного Карабаха, также подразумеваем реализацию Н.Пашиняном своих амбиций. Пашинян понимает, что Армянское государство не сможет существовать без урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Потому что вся шумиха, отправленные международному сообществу месседжи за год правления Н.Пашиняна остались без ответа. Даже армяне диаспоры отвернулись от Армении. Н.Пашинян верил, что сможет продать свою демократию Европе, Западу по высокой цене. Демократия Пашиняна превратилась в фальшивые деньги, и не имеет никакой финансовой ценности. Связи США с Арменией находятся на самом минимальном уровне за всю историю.

В такой ситуации Н.Пашинян понимает, что новое дыхание политической, экономической жизни Армении может дать только решение нагорно-карабахского конфликта; после урегулирования конфликта могут быть установлены экономические отношения с Азербайджаном. Однако речь идет не о налаживании экономических отношений с Азербайджаном. Речь идет о нормализации международных отношений и об экономической капитализации этих нормализованных международных отношений. Н.Пашинян понимает это, поэтому должен решить нагорно-карабахский вопрос.

Пашинян хочет решить Карабахский вопрос посредством армян Нагорного Карабаха. Сразу после завершения Московской встречи глав МИД "глава пресс-службы руководства" де-факто сепаратистского режима Нагорного Карабаха Д.Бабаян распространил заявление. Из заявления стало известно, что Нагорный Карабах 11 лет назад якобы был готов к таким гуманитарным акциям. В Нагорном Карабахе ждут, чтобы приехали азербайджанцы, и они их торжественно отправят к Д.Аскерову и Ш.Гулиеву. Сказывается серьезное давление Н.Пашиняна.

Н.Пашинян вынудит армян Карабаха принять вариант урегулирования, и затем сам сможет обсуждать этот вариант урегулирования на международной арене.

1. Одним из других важных признаков встречи в Москве является молчание армян. Несмотря на то, что на следующий после встречи президентов в Вене день был субботой, в Армении были проведены 3-4 пресс-конференции. Однако на встрече в Москве никто не хотел намекать на встречу в Санкт-Петербурге. Даже бурные дебаты в армянском парламенте после встречи в Москве не привлекли внимания к нагорно-карабахскому урегулированию или же московской встрече», - сказал он.

По словам политолога, московская встреча глав МИД актуализировала завершение встречи президентов в 2016 году в Санкт-Петербурге:

«Наибольшая значимость Московской встречи глав МИД - это реализация встречи президентов, проведенной 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Встреча 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге имеет много преимуществ.

Встреча президентов РФ, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге была организована за короткий период после апрельской войны 2016 года. Было объявлено о достижении серьезных договоренностей. Несмотря на то, что заявили о проведении новой встречи в ближайшее время, она не состоялась.

Более детальное разъяснение:

ı. Армянская сторона не хотела участвовать в этой встрече. Воля Президента Азербайджана и предпринятые В.Путиным шаги усадили президента Армении С.Саргсяна за стол переговоров.

ıı. Президент И.Алиев в целом распространяет информацию о проведенных встречах, дает комментарии. Однако редко какие встречи называет положительными. Президент Азербайджана дал информацию о встрече в Санкт-Петербурге, прокомментировал ее, и назвал эту встречу не конструктивной, а положительной.

ııı. До того, как Президент И.Алиев сделал заявление о встрече в Санкт-Петербурге, тогдашний заместитель главы Администрации Президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов раскрыл детали встречи. Заявил, что нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован поэтапно. Согласно первому этапу, 5 районов возвращаются Азербайджану, конечно же, вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли. На втором этапе, наряду с возвращением Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджану, определяются параметры и статус Лачинского коридора. Также находит свое решение вопрос предоставления Нагорному Карабаху промежуточного статуса.

А на третьем этапе определяется уже правовой статус Нагорного Карабаха.

ıv. У президента Армении С.Саргсяна всегда была странная реакция на все дипломатические успехи Президента Азербайджанской Республики; С.Саргсян отправлялся в Нагорный Карабах после встреч, на которых армянская сторона терпела поражение в дипломатических переговорах. На встрече в Париже в октябре 2014 года Армения потерпела серьезную дипломатическую неудачу, сразу после посадки в аэропорту Еревана он улетел на вертолете в Нагорный Карабах. После возвращения из Санкт-Петербурга предпринял такой же шаг. Посетил воинские части на оккупированных территориях Азербайджана, и тем самым показал, что не собирается идти на какой-либо компромисс

1. Достигнутые на встрече в Санкт-Петербурге результаты впоследствии были забыты и самим Кремлем. Глава пресс-службы МИД России М.Захарова выразила резкий протест на заявление Новруза Мамедова, и как будто российская сторона этим оправдала забытые результаты встречи в Санкт-Петербурге. Потому что на той встрече было анонсировано проведение новой встречи в ближайшее время.

vı. Сразу после встречи в Санкт-Петербурге сопредседатели также заявили, что в ближайшее время организуют встречу президентов. Потому что сопредседатели были недовольны президентом России В.Путиным в организации встречи в Санкт-Петербурге. Это было впервые, когда Россия оставила сопредседателей за дверью. Не подпустили к организации встречи, а также на встречу президентов. Взамен этого сопредседатели заявили, что сами организуют новую встречу.

Представитель ОБСЕ также заявил перед встречей, что ОБСЕ не примет участия на этой встрече. Тем самым ОБСЕ выразила недовольство встречей, организованной В.Путиным.

Совпадение позиции министра иностранных дел РФ и сопредседателей Минской группы ОБСЕ привело к тому, что было забыто продолжение результатов этой встречи.

Кремль еще в период С.Саргсяна смог вынудить Армению принять многие условия. Этот процесс продолжается и сейчас. Однако нынешние геополитические условия вынуждают Москву создать серьезную надежду в нагорно-карабахском урегулировании, и такая надежда появилась на встрече в Москве. И этой надеждой является возобновление встреч с моделью переговоров в Санкт-Петербурге, состоявшихся 20 июня 2016 года».

1news.az