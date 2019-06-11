Люксовые бренды наравне со всем миром представляют в Баку свои новые коллекции сезона 2019/2020 – ФОТО

Крупнейшие в Баку монобрендовые люксовые бутики представляют свои новые коллекции осень-зима 2019/2020.

Модели этих законодателей мировой моды устанавливают модные законы, которые подхватывает весь мир. Каждый образ в этих коллекциях – произведение искусства, которое подарит своей обладательнице не только красоту и изящество, но и уверенность в собственной неповторимости. Новинки дизайнерских бутиков отличают верность стремлению к совершенству в каждой детали, изысканные сочетания цветов и элегантность, поданная сквозь призму инноваций и возвращения к корням.

Современная мода, у которой великое множество стилей и направлений, не стоит на месте, а стремительно двигается вперед, иногда возвращаясь на круги своя. И чтобы успевать за ней, надо держать руку на пульсе и думать на шаг вперед. Вы, наверняка, уже задавались вопросом: «Что же будет модно в следующем сезоне?» Чтобы ответить на этот вопрос, нужно всего лишь посетить бакинские бутики ведущих мировых модных брендов, которые получают новые коллекции одновременно с европейскими магазинами, а иногда даже и раньше. Ознакомившись с коллекциями сезона осень-зима 2019/2020, вы сможете составить свой «модный план» и выглядеть идеально. Давайте узнаем вместе что же нас ждет нового и модного?

Последнюю коллекцию, разработанную легендарным кутюрье Карлом Лагерфельдом, предлагает один из самых престижных в мире Домов моды Fendi. Буквально в каждой модели узнаваем почерк мэтра: в идеальном крое жакетов, пальто, платьях и юбках. Новая осенне-зимняя коллекция предназначена для очаровательной, свободной, самодостаточной и любящей роскошные и стильные образы женщины. Отдельного упоминания заслуживают материалы. Новым коллекциям Fendi дают рождение лучшие дома по производству кожи, шерсти и эксклюзивной ткани. Потому что только лучшие способны задавать тон в мире моды и определять тенденции на месяцы вперед!

В новой коллекции Burberry сочетаются типичные для бренда элементы «логомании» и смелые решения с использованием формы и цвета клетки. Образы, созданные в бежево-коричневых тонах, классические пальто и пуховики со шлейфами, трикотажные платья с металлизированной бахромой, дубленки-трансформеры и многое другое. Занимающий пост креативного директора Дома Burberry итальянский модельер Рикардо Тиши уже пару лет творит настоящие сенсации по радикальной реконструкции бренда. Он уже успел предпринять несколько смелых шагов - революционно поменял чопорный логотип бренда на яркую монограмму, которая представляет собой инициалы из двух букв «TB», и отказался от британской идентичности. Результатом столь радикальных действий стало признание поклонников марки по всему миру. Дерзость, возведенная в степень шика – это именно то, что привлекает к Burberry успешных людей, нашедших свой стиль и прекрасно знающих, как его подчеркнуть!

Не секрет, что ничто так не радует женщину, как покупка новой пары обуви. А уж если эта обувь от культового британского бренда Jimmy Choo, то покупка превращается в настоящее удовольствие! В новом сезоне знаменитая своей удобной колодкой марка наряду с обновленными бестселлерами – шпильками, которые можно носить, не уставая, целый день, предлагает также множество других моделей классической обуви и сумок. В них, как и во всех моделях марки, присутствует особый почерк, а также красота, комфорт и надежность. Поэтому обувь Jimmy Choo блистает на самых модных вечеринках всего мира!

Современная практичность представлена в осенней коллекции люксового бренда Stella McCartney, философией которого является отказ от химических искусственных красителей и борьба за сохранение различных экосистем, флоры и фауны. Приверженцы экологической моды, новая коллекция сезона осень-зима 20192020 вас порадует: традиционный для марки органический хлопок, экомех высшего качества и вискоза прекрасно составляют скульптурные брючные костюмы, шикарные пушистые шубы, объемные пальто миди и легкие платья. Элегантно и экологично!

Тем, кто предпочитает женственные платья, узкие брюки и костюмную театральность в гардеробе, стоит познакомиться с коллекцией Etro осень-зима 2019/2020. Она получилась удивительно органичной и красивой! Эффект парчи в великолепных осенних оттенках, все виды вышивальных мотивов, нанесенных как на повседневную куртку, так и на вечерние наряды, роскошная смесь жаккардовых тканей и гобеленов обязательно придутся по вкусу модницам.

Новые поступления от ведущих мировых брендов продемонстрировали, что осень и зима-2019/2020 будут очень яркими и стильными. Если вы находитесь в поисках чего-то совершенно эксклюзивного, тo вышеперечисленные модные бутики обязательны к посещению. В одном можете быть уверены наверняка: вы не почувствуете недостатка в возможностях для шопинга и будете приятно удивлены многообразием одежды, обуви и аксессуаров! Множество модных образов на любой вкус из новых коллекций мировых брендов класса «люкс» можно приобрести по адресам:

Fendi: Адрес: пр-т Р. Рзы, 3, телефон: +994 50 278 60 60.

Burberry. Адрес: Port Baku Mall, телефон: +994 50 228 54 80.

Jimmy Choo. Адрес: Port Baku Mall, телефон: +994 50 265 60 20.

Stella McCartney. Адрес: Port Baku Mall, телефон: +994 50 259 10 90.

Etro: Адрес: Port Baku Mall, телефон: +994 50 295-89-39.

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