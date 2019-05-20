«Ливерпуль» ответил азербайджанскому фанату и поддержал Клоппа - ФОТО

Заявления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по поводу проведения в Баку финала Лиги Европы вызвали широкий резонанс.

Как сообщает 1news.az, не смогли остаться в стороне и рядовые фанаты футбола.

В редакцию 1news.az поступило письмо от Шовги Ибрагимова, который рассказал, что после заявления Клоппа, написал письмо на официальный сайт «Ливерпуля».

«Я написал письмо на официальный сайт команды, и выразил свое негодование по поводу сказанного, отметив, что в Баку есть все условия для проведения такого мероприятия.

Вот что мне ответили», - рассказывает Шовги Ибрагимов.

«Спасибо за ваше терпение, и мы хотели бы внести некоторую ясность в этот вопрос. Мы хотели бы вас заверить, что наш главный тренер Юрген не хотел обидеть жителей Баку и Азербайджана в целом. Его комментарий ни в коем случае не относится к Баку, как к городу. Речь шла о распределении билетов и организации события в целом.

Мы и Юрген уверены, что Баку – это потрясающий город для посещения.

Надеемся, что мы прояснили ситуацию для вас. Сообщите нам, если мы сможем вам помочь чем-то еще», - говорится в ответе «Ливерпуля».

Теймур Максутов