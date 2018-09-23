Ливень в Баку превысил норму осадков в 10 раз - ФОТО - ВИДЕО

Утром в воскресенье, 23 сентября, в Баку прошел сильный ливень.

По информации, полученной 1news.az, осадки превысили прогнозируемую норму в 10 раз.

Вследствие сильного ливня ряд улиц и дорог Баку остался под водой, однако городские службы и МЧС оперативно занялись устранением последствий природного явления.

Как сообщили 1news.az в МЧС, серьезного ущерба городскому хозяйству не нанесено. Работа городской инфраструктуры восстановлена. Последствия ливня будут устранены в кратчайшие сроки.

Отметим, что в последнее время обильные атмосферные осадки наблюдались в ряде городов, расположенных недалеко от Баку.

Так, пару недель назад под водой остался Сочи. В результате погодных условий за пределы взлетной полосы вынесло самолет компании Utair.

А еще в середине лета под воду буквально погрузилась столица Турции Стамбул.