«Лезва-Захир»: Агджабединский автош провоцирует аварии на дорогах Баку – ФОТО – ВИДЕО

«Автош», который устраивал ночные гонки и не давал спать людям, теперь стал беспредельничать на бакинских дорогах и в дневное время суток.

Как сообщает 1news.az, таксист, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 (госномер 90-OP-027), житель Агджабединского района Захир Закир оглу Залов (1995 года рождения) уже долгое время грубо нарушает правила и автохулиганит на улицах Гусейнбалы Алиева, Джавадхана, Гусейна Сейидзаде во втором и третьем микрорайонах Баку, у станции метро «Мемар Аджеми».

Неоднократно за выезд на встречку, опасные маневры и внесение изменений в конструкцию автомобиля автохулиган был оштрафован. Также его административно арестовывали и сажали в тюрьму на 15 суток, лишали водительских прав. Но Захир Залов даже после этого вновь и вновь садится за руль и совершает опасные маневры, создает аварийные ситуации.

Более того, свои нарушения Захир Залов снимает на видео и выкладывает в Интернет, пропагандируя беззаконие. Еще он, когда сотрудники Дорожной полиции пытаются задержать его, взял в привычку вытаскивать лезвие и резать себе вены на руках. Этот автохулиган превратился в реальную угрозу обществу. И нам хочется верить, что соответствующие госструктуры арестуют Захира Залова и упекут надолго за решетку до того, как он собьет пешеходов на «зебре» или спровоцирует страшную аварию с человеческими жертвами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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