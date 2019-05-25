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Лейла Абдуллаева рассказала CNN о моноэтнической Армении, которая провела этнические чистки

Сегодня в 16:21 ~ 1 минута на чтение 524
Лейла Абдуллаева рассказала CNN о моноэтнической Армении, которая провела этнические чистки

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопрос спортивного корреспондента CNN о  неучастии футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку и позиции МИД Армении.

Как сообщает 1news.az, Л.Абдуллаева напомнила, что соответствующие официальные органы Азербайджана и Футбольная ассоциация Азербайджана неоднократно представляли гарантии УЕФА по обеспечению безопасности всех игроков и болельщиков финального матча, который пройдет в Азербайджане. Кроме того, на уровне пресс-секретаря МИД АР было отмечено, что «спорт и политика отделены друг от друга».

По ее словам, заявление МИД Армении по этому вопросу является не чем иным, как использованием спорта в качестве политического инструмента в связи с внутриполитическими проблемами в этой стране.

«Обвинение Азербайджана в расизме моноэтнической Арменией, которая провела этнические чистки на оккупированных территориях, является абсурдом. Азербайджан известен во всем мире своей толерантностью и многокультурными традициями», -  подчеркнула она.

Пресс-секретарь МИД отметила, что комментарий Армении по поводу футбольного матча в Баку является попыткой негативно повлиять на процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и использовать любую возможность, чтобы отложить предметные переговоры по конфликту.

Следует отметить, что ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку в интервью CNN озвучила нападки на  Азербайджан.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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