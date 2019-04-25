Лейла Абдуллаева о «признании» марионеточного режима сенатом штата Колорадо

24 апреля сенат штата Колорадо, состоящий из 35 членов, принял резолюцию о так называемом «геноциде армян».

Об этом сообщила 1news.az глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в этой резолюции делается ссылка на «блокаду» Армении и т.н. «Арцаха» со стороны Турции и Азербайджана и утверждается, что якобы в Нахчыванской АР был совершен культурный геноцид «христианского наследия».

«Хотели бы отметить, что некоторые СМИ попытались представить ссылку в резолюции на созданный на оккупированных территориях сепаратистский режим как его признание. Необходимо подчеркнуть, что текст резолюции не отражает этого. Кроме того, признание какой-либо структуры «государством» не входит в компетенцию законодательного органа штата», - отметила она.

Л.Абдуллаева сказала, что такие символические резолюции не имеют практического или юридического значения.

«Посольство нашей страны в США направило письма руководству сената Колорадо и каждому члену сената с призывом устранить серьезные искажения и ошибки, а также предполагает проведение соответствующих встреч», - отметила она.

Следует отметить, что ранее в СМИ была распространена информация о том, что сенат штата Колорадо принял резолюцию о т.н. «геноциде армян», в которой марионеточный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, признавался в качестве «государства».

Эльшан Рустамов, Г.Р.