Лейла Абдуллаева: Армения должна постыдиться распространять тот или иной документ, повествующий о правах человека

МИД Азербайджана выразил отношение к представлению Арменией в Совет по правам человека ООН отчета пресловутого режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева выразила отношение к опубликованной в печати информации о представлении Арменией наряду со своим годовым отчетом еще и отчета пресловутого режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны, и распространении данных документов на официальной странице ООН.

Отвечая на вопрос об этом, Лейла Абдуллаева сказала: «Прежде всего, хотелось бы отметить, что здесь и речи не может быть о годовом отчете, представленном в Совет по правам человека ООН. Представляя информацию в печати, важно проверить ее достоверность. Мы неоднократно становились свидетелями того, что армянские СМИ зачастую представляют определенные темы в форме, отвечающей их интересам. Уже не в первый раз армянская сторона прилагает к своим письмам бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. В ответ на практику армянской стороны, злоупотребляя правом членства в рамках ООН, а также ОБСЕ, распространять бумаги незаконного режима как приложение к своим письмам, организации заявляют, что эти документы не отражают позиции организации в какой бы то ни было форме. Если внимательно прочитать документ, то станет ясно, что распространение здесь приложения к документу не означает выражения Секретариатом ООН той или иной позиции по его существу. Хотелось бы подчеркнуть, в ОБСЕ также однозначно отмечается, что информация, распространенная по таким документам, не отражает позиции ОБСЕ. В целом Армения, оккупировавшая азербайджанские территории и осуществившая этническую чистку в отношении проживавших здесь азербайджанцев, в том числе совершившая в ходе оккупации такие преступления против человечности, как Ходжалинский геноцид, лишившая сотни тысяч этнических азербайджанцев права проживать в родных очагах, должна постыдиться распространять какой бы то ни было документ, повествующий о правах человеках. Подобными действиями Армения, в первую очередь, обманывает собственное население, пытаясь создать видимость якобы признания пресловутой марионеточной структуры, созданной ею на оккупированных территориях.

Что касается документа, распространенного представительством Армении в ООН, хотелось бы отметить, что письма протеста, отражающие позицию нашей страны в ответ на совершенные до сих пор подобные провокации Армении и заявляющие, что распространенные бумаги не имеют никакой силы, были опубликованы и распространены как официальные документы Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. По конкретно отмеченному вами факту была проведена встреча постоянного представителя нашей страны при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях с руководителем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и выражен протест, касающийся того, что бумаги, приложенные к документу, направленному постоянным представительством Армении в Женеве, не имеют никакого юридического основания, что подобные попытки являются неприемлемыми».

АЗЕРТАДЖ