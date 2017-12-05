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Лавров: проект конвенции о статусе Каспия вынесут на одобрение президентов

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 431
Лавров: проект конвенции о статусе Каспия вынесут на одобрение президентов

Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в Казахстане в первой половине следующего года. 

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

 «В целом итоги встречи (глав МИД прикаспийских стран) я расцениваю как весьма позитивные. Мы завершили практически 20-летнюю работу над конвенцией о правовом статусе Каспия. Этот текст выносится на одобрение глав наших государств. Мы рассчитываем, что он будет ими поддержан», — сказал он журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

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