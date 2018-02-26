Лауреат Grammy Джосс Стоун выступит с концертом в Баку – ФОТО – ВИДЕО

Известная британская певица Джосс Стоун 3 марта впервые выступит с концертом в Баку в рамках своего мирового турне.

Как сообщили в организации United Cultures, певица видит миссией своего мирового турне исследование универсального языка музыки.

Джосс Стоун, чья музыка представляет собой смесь таких музыкальных жанров, как соул, RnB и регги, исполнит в Баку песни разных периодов своей 12-летней карьеры, а также представит новые композиции.

4 марта певица проведет встречу с местными музыкантами, на которой исполнит музыкальные композиции с элементами азербайджанской народной музыки. Также она намерена встретиться с местными благотворительными организациями.

Концерт Джосс Стоун состоится в джаз-клубе «Ротунда» бизнес-центра Landmark в 21:00. Билеты можно приобрести на сайте iticket.az, а также в кассах города.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться к организаторам по адресу [email protected]

Джосс Стоун (настоящее имя Джоселин Ив Стокер) получила известность в конце 2003 года благодаря своему дебютному мультиплатиновому альбому «The Soul Sessions», который получил номинацию Mercury Prize.

Ее второй студийный альбом «Mind, Body & Soul» тоже стал мультиплатиновым, возглавив чарт UK Albums Chart в течение одной недели. Песня из этого альбома - «You Had Me» - вошла в список лучших десяти хитов и стала самым успешным синглом певицы в Великобритании на сегодняшний день.

Каждый из двух альбомов получил номинацию Grammy 2005 года, в то время как сама певица вошла в список номинантов на награду «Лучший новый артист».

Третий альбом певицы — «Introducing Joss Stone» - был издан в марте 2007 года и получил золотой сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний за продажи, превысившие 500 тыс. экземпляров в США.

За свою творческую карьеру Джосс продала более 10 млн альбомов по всему миру. В конце 2006 года певица дебютировала в фантастическом фильме «Эрагон».

Елена Остапенко, Э.Т.