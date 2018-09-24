Крупнейший модный дом Турции Dosso Dossi Fashion Show организовал в Баку текстильную выставку – ФОТО

Завтра последний день текстильной выставки, которая проводится в Баку самым крупным модным турецким модным домом Dosso Dossi Fashion Show.

Выставка, которая собрала на одной площадке знаменитые турецкие бренды и представителей текстильного рынка оптовых продаж из 30 стран, открыла свои двери гостям 16 сентября, в ней приняли участие четыре тысячи человек из Азербайджана и соседних стран.

Ознакомиться с данной выставкой и продукцией более 40 текстильных компаний Турции, которая полностью отвечает требованиям азербайджанских покупателей, можно в зале Balo отеля Flame Towers.

Посетителям предложены товары осенне-зимнего сезона таких брендов, как Arno, Nexx, Samsara, Gizzly Plus, Fimore, Phardi, Rich Line. Стенды, где представлена специальная текстильная продукция, стали важным местом встречи представителей ткацкого дела Турции и Азербайджана.

Выступая перед представителями СМИ, генеральный директор компании Dosso Dossi Хикмет Эраслан выразил особую радость по поводу визита в Азербайджан: «В прошлом году различными модными показами и грандиозными концертами мы сумели создать в Баку атмосферу фестиваля. Сегодня мы вновь в Баку рядом со своими друзьями. Народы Азербайджана и Турции имеют много общего, и мы чувствуем себя как дома. Мир моды внесет свою лепту в концепцию «Одна нация – два государства», еще больше укрепляя уже существующие между Турцией и Азербайджаном дружеские отношения».

Отметим, что в модных показах Dosso Dossi Fashion Show на сегодняшний день уже приняли участие такие звезды мирового подиума, как Адриана Лима, Изабели Фонтана, Миранда Керр, Ирина Шейк, Изабель Гулар, Ана Беатрис Баррос, Кендалл Дженнер, Линдси Эллингсон, Эрин Хитертон, а также российская телеведущая Анна Чапман, известная как «Красный агент».

В рамках мероприятия также будут организованы концерты звезд российской эстрады и вечеринки. К примеру, вечером 17 сентября на знаменитой бакинской развлекательной площадке Enerji Club состоится концерт звезд российской эстрады Натана и Анны Седоковой.

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