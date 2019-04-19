Криштиану Роналду и «Ювентус»: португалец передумал уходить

Футбольный мир Старого Света накануне взбудоражило сообщение ряда итальянских и испанских изданий о том, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду хочет досрочно покинуть стан туринского "Ювентуса".

И якобы тому причиной поражение "Юве" в Лиге чемпионов от "Аякса".

Ряд экспертов даже предположили, что подобный информационный "вброс" был спровоцирован сами Кришем для того, чтобы повлиять на руководство "Старой синьоры" в деле приглашения в команду новых игроков: не секрет, что Роналду лоббирует перед тренерским штабом ряд своих бывших партнеров по "Реалу".

Однако не прошло и суток, как источник в окружении португальской звезды сообщил, что Роналду не собирается досрочно расторгать контракт с "Ювентусом", сообщает издание "Спорт-экспресс". Соглашение действует до 2022 года и за это время португалец надеется завоевать в составе действующих чемпионов Италии еще много новых титулов.

Vesti.ru