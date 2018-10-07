Конор МакГрегор после поражения от Нурмагомедова: I’ll be back - ФОТО

Конор МакГрегор после поражения в титульном бою UFC с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым заявил о матче-реванше.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Хороший бой. Жду реванша», — написал МакГрегор у себя в «твиттере».

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

Кроме того, в своем инстаграмме ирландский боец также намекнул на ответный бой постом со знаменитой фразой из культового фантастического боевика «Терминатор»: «I’ll be back» (Я вернусь).

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’ll be back. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 7 Окт 2018 в 2:58 PDT

Бой за титул между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября. В четвертом раунде российский боец заставил сдаться ирландца удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Талыб Бархудаев