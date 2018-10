Конор МакГрегор после поражения от Нурмагомедова: I’ll be back - ФОТО

Конор МакГрегор после поражения в титульном бою UFC с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым заявил о матче-реванше.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Хороший бой. Жду реванша», — написал МакГрегор у себя в «твиттере».

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.