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Конор МакГрегор после поражения от Нурмагомедова: I’ll be back - ФОТО

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 8810
Конор МакГрегор после поражения от Нурмагомедова: I’ll be back - ФОТО

Конор МакГрегор после поражения в титульном бою UFC с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым заявил о матче-реванше.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Хороший бой. Жду реванша», — написал МакГрегор у себя в «твиттере».

 

Кроме того, в своем инстаграмме ирландский боец также намекнул на ответный бой постом со знаменитой фразой из культового фантастического боевика «Терминатор»: «I’ll be back» (Я вернусь).

 
 
 
 
 
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I’ll be back.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Бой за титул между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября. В четвертом раунде российский боец заставил сдаться ирландца удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Талыб Бархудаев

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