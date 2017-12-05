Количество пользователей Unibank Mobile достигло 100.000

Unibank Mobile, являющийся самым скачиваемым и самым лучшим мобильным приложением в Азербайджане, увеличил число своих пользователей до 100.000.

Это означает, что минимум 100.000 клиентов Unibank в стране могут быстро и с легкостью воспользоваться банковскими услугами в любое время, не приходя в банк.

Unibank Mobile, признанный лучшим мобильным банком страны по результатам исследования аналитического агентства Markswebb, стал более динамичным и интерактивным. Были добавлены новые функции и обновлен дизайн главной страницы. Каждый, обновивший мобильное приложение Unibank Mobile на смартфоне, увидит в приложении следующие новшества:

Больше информации о банковских картах в цветном формате.

Общий баланс всех карт и общий долг по кредитам.

Общие бонусы на главной странице и возможность обмена бонусов на подарочные купоны.

Удобное меню в нижней части главной страницы.

Экспрес-панель для оплаты – swipe меню. В этом меню будут показаны как платежи, так и переводы денег.

Регулярные платежи и переводы денег - возможность повторять часто используемые транзакции.

Раздел новостей: здесь будут показаны новшества и акции, каждая новость указана цифрой в разделе «Новости».

Если хотите зарабатывать бонусы при оплате счетов за коммунальные услуги, государственных платежей, кредитов и других платежей, то оплачивать их нужно через приложение Unibank Mobile. Можно перенаправить заработанные бонусы на подарки и другие платежи.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile - мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на страницах в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank)

Unibank- банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития и Германская инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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