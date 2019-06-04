Когда в Азербайджане заканчивается пост и начинается праздник Рамазан?

Праздник Рамазан в Азербайджане будет отмечаться 5 июня.

Фетва Совета газиев Управления мусульман Кавказа гласит, что именно в этот день в небе над Азербайджаном появится новая луна, возвещающая об окончании священного месяца Рамазан и наступления месяца Шаввал. Для верующих это означает окончание поста, который они держали весь месяц.

Вместе с тем, в социальных сетях появляются сообщения о том, что новая луна будет видна в небе уже 4 июня. Такое разночтение порождает недоумение среди соблюдающих пост людей.

Что говорит по этому поводу наука? Начальник отдела по связям с общественностью Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА Орхан Салехли заявил, что новая луна появилась в небе 3 июня в 14:03 по бакинскому времени.

Невооруженным глазом лунный серп можно увидеть через 14-16 часов после его появления в близрасположенных к экватору странах, и через 18-20 часов – в далеко расположенных от него странах.

В небе над Азербайджаном новая луна будет видна невооруженным глазом 4 июня во временной период с 20:20 до 21:06 часов.

А можно ли спрогнозировать точное время появления новой луны?

Как сообщил Modern.az замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Хыдыр Микаилов, такое возможно: «Мы можем делать точные прогнозы даже на 3-5 тысяч лет вперед. Поэтому я уверенно заявляю, что новая луна будет видна вечером 4 июня. Вы и сами сможете ее увидеть, если посмотрите на горизонт с западной стороны».



По его словам, этим вечером луну можно увидеть невооруженным глазом.

«Иногда заход луны происходит через полчаса после захода солнца. В этом случае очень сложно увидеть луну невооруженным глазом. Но ее хорошо видно в телескоп. Поэтому ни о каком разночтении не может быть и речи - этим вечером люди луну можно увидеть невооруженным глазом».

Что касается праздничного намаза по случаю окончания священного месяца Рамазан, то по сообщению Управления мусульман Кавказа, он будет совершен 5 июня - в 08:00 в мечети «Аждарбей», а в 09:00 – в мечети «Тезе пир».

К праздничному намазу присоединится и глава Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Первый день священного месяца Рамазан в нашей стране пришелся на 6 мая.

По случаю праздника Рамазан 5 и 6 июня в Азербайджане – нерабочие дни.

1news.az