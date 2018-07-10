Книга Али Гасанова «Политика геноцида армян против азербайджанцев» издана в Душанбе на таджикском и русском языках

Книга помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова «Политика геноцида армян против азербайджанцев» вышла в свет в Душанбе в издательстве «Бухаро» на таджикском и русском языках.

Книгу, изданную по инициативе посольства Азербайджана в Таджикистане, на таджикский язык перевел Гулназар Келди. В труде, изданном уже на 11 языках, проанализирована политика агрессии, геноцида и этнической чистки, целенаправленно осуществляемая на протяжении последних двух столетий армянскими националистами против азербайджанцев.

В книге в системной форме отражены такие исторические факты, как переселение и размещение армян на азербайджанских землях, учиненные ими геноциды против нашего народа. Наряду с этим, в книге на основе источников представлен анализ того, как в результате агрессорской политики армянских националистов в ХХ веке азербайджанцы четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах были подвергнуты политике геноцида и этнической чистки.

В ней указывается, что после создания армянскими националистами в конце XIX века – в 1885 году партии «Арменакан» в Марселе, в 1887 году партии «Гнчак» в Женеве, а в 1890 году партии «Дашнакцутюн» в Тбилиси притязания армян, связанные с созданием «великой Армении», вступили в новый этап. Для достижения своей цели они проводили политику этнической чистки, совершая в различные периоды против тюркско-мусульманского населения с помощью своих зарубежных покровителей чудовищные террористические акты и геноцид.

В монографии на основе научных источников исследуется убийство в результате учиненных армянами в 1918-1920 годах геноцидов в Баку, Губе, Шамахы, а также в Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах десятков тысяч азербайджанцев.

В книгу вошли карты, относящиеся к различным периодам истории Азербайджана, фотоснимки оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских территорий. Наряду с этим, на основе научных источников исследуются необоснованные территориальные притязания Армении к Азербайджану начиная со второй половины 80-х годов ХХ века, проводимая ею захватническая политика, в том числе политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев в 1988-1993 годах.

На основе зарубежных источников широко проанализированы зверства, учиненные вооруженными силами Армении против мирного азербайджанского населения 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы. Этот акт геноцида характеризуется как одно из самых тяжких преступлений против всего человечества. Кроме того, рассмотрены причины, обусловливающие стратегическое значение города Ходжалы, расположенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В труде широко исследуется деятельность по доведению правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности, даче ему политико-правовой оценки, а также вопросы признания на международном уровне Ходжалинской трагедии как акта геноцида. Автор доводит до внимания, что Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасными, незабываемыми трагедиями в мировой истории, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Руанда, Сребреница и Холокост.

Книга имеет важное значение не только с точки зрения изучения и увековечения в памяти кровавых страниц нашей истории, но и доведения в более широком масштабе до мировой общественности правды о проводимой Арменией политике государственного терроризма и ее разоблачения.

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