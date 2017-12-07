Клип певицы Симы Насировой «Eşq» запущен в ротацию на Netd Music World – ФОТО – ВИДЕО

Азербайджанская певица Сима Насирова презентовала видеоклип на песню «Eşq» (музыка - Тарлана Мамедгусейнова, слова - Лейли Эрол).

На эстраде С.Насирова уже седьмой год, но именно проект «Eşq» стал первым, который она решила вынести на суд представителей ведущих азербайджанских СМИ, проведя пресс-конференцию.

«Я делаю большую ставку именно на этот проект и уверена в успехе как песни, так и видеоклипа, снятого Орханом Маммедли. Надеюсь, что песня полюбится слушателям, так как я пою о главном – о любви. И всем желаю любить и быть любимыми», - отмечает Сима Насирова.

Видеоклип был тепло встречен представителями СМИ и коллегами певица, также принявшими участие в мероприятии – Эмилем Бадаловым, Вюсалом Гаджиевым, Назимом Мамедовым, Рахидой Бахышевой, продюсерами Тарихом Алиевым и Тараной Самедовой, главой программного департамента Xəzər TV Кянаном Байрамовым и т.д.

Видео запущено в ротацию на одном из самых крупных музыкальных YouTube-каналов тюркоязычного мира - Netd Music World, а в ближайшее время певица презентует на своем YouTube-канале серию новых песен.

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