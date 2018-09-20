«Карабах» начинает в Лиссабоне – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Агдамский «Карабах» проводит первую игру в рамках группового этапа Лиги Европы.
Как сообщает 1news.az, чемпион Азербайджана играет в гостях с лиссабонским «Спортингом».
Составы команд:
«Спортинг»: Роман Сален, Себастьян Коатес, Бруну Фернандеш, Маркос Акунья, Фреди Монтеро, Стефан Ристовски, Родриго Батталья, Нани, Рафинья, Жереми Мэтью, Неманья Куделж.
«Карабах»: Вагнер, Гара Гараев, Максим Медведев, Инносент Эмегара, Махир Мадатов, Абделла Зубир, Филип Озобич, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье, Джошгун Диниев.
Теймур Максутов