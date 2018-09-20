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«Карабах» начинает в Лиссабоне – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 22:17 меньше минуты на чтение 341
«Карабах» начинает в Лиссабоне – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Агдамский «Карабах» проводит первую игру в рамках группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает 1news.az, чемпион Азербайджана играет в гостях с лиссабонским «Спортингом».

Составы команд:

«Спортинг»: Роман Сален, Себастьян Коатес, Бруну Фернандеш, Маркос Акунья, Фреди Монтеро, Стефан Ристовски, Родриго Батталья, Нани, Рафинья, Жереми Мэтью, Неманья Куделж.

«Карабах»: Вагнер, Гара Гараев, Максим Медведев, Инносент Эмегара, Махир Мадатов, Абделла Зубир, Филип Озобич, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье, Джошгун Диниев.

Теймур Максутов

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