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«Карабах» требует миллион евро от китайцев за своего форварда

Сегодня в 10:26 ~ 1 минута на чтение 265
«Карабах» требует миллион евро от китайцев за своего форварда
Китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун» заинтересован в покупке форварда агдамского «Карабаха» Дино Ндлову.

Как передает 1news.az со ссылкой на goal.com, агдамский клуб потребовал от китайцев 1 миллион евро отступных. Сообщается, что стороны уже начали вести переговоры.

Сам Ндлову не против перейти в стан «Ханчжоу Гринтауна», несмотря на то, что команда выступает во второй по силе лиге Китая.

Примечательно, что за этот клуб в 2008-м году играл македанский футболист Славчо Георгиевски, который выступал за азербайджанские клубы «Нефтчи» и «Интер».

Мурад Ахундов

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