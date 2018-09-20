Kapital Bank объединил три валюты!

Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum и Visa Trio Infinite с тремя валютами.

Клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в трех валютах - AZN, USD и EUR - и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Все три счета новой карты можно управлять единым PİN-кодом.

Платежная карта автоматически подключается к услугам Mobil и İnternet Banking, SMS İnfo, а также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в Центр обслуживания клиентов банка по номеру «196».

Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взимается. Более подробную информацию о новой карте можно узнать на сайте банка – www.kapitalbank.az/cards#multyCurrencyCards.

Следует отметить, что на данный момент в Kapital Bank около 3-х миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 АТМ и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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