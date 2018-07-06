Канализационные стоки в Новханы в 20 метрах от места, где купаются граждане с детьми? - ФОТО

«Меня потрясла картина, которую я увидел в Новханы в одном из центров отдыха DUYGU», - написал пользователь Facebook Гусейн Гусейнов на своей странице в соцсети.

По его словам, были вечерние часы, когда в море купалось большое количество людей и в основном дети.

«В этот момент мое внимание привлек звук воды, и то, что увидел, меня поразило. В 20 метрах от места купания в море текла вода из канализационной трубы. Грязная черная вода стала литься с большим напором именно в то место, где купались люди. А люди, ничего не зная, со своими детьми продолжали там купаться», - написал он, призывая всех поделиться этим постом, чтобы защитить себя и детей от инфекций.

На момент написания статьи нам не удалось уточнить, когда и где были сняты фотографии и соответствует ли данная информация действительности.

С целью внесения ясности в этот вопрос информационное агентство 1news.az обратилось в Министерство экологии и природных ресурсов, где указали, что в связи с данным фактом проведут расследование и о его результатах сообщат общественности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.