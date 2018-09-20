Камера с искусственным интеллектом на новых смартфонах Samsung Galaxy Note 9

Фотография – это феномен нашего века, а смартфон — самый простой инструмент для того, чтобы запечатлеть события и эмоции.

Однако качество полученных снимков часто оставляет желать лучшего, потому что немногие разбираются в свете, перспективах и ракурсах. Поэтому иметь под рукой идеальный смартфон – это очень актуально, ведь теперь камера постоянно находится в кармане почти у каждого. Так, камера на новом Samsung Galaxy Note 9, регулирует процесс съемки от начала до конца, позволяя в итоге насладиться идеальным изображением. 12 МП основная камера с двойной апертурой работает наподобие анатомической особенности человеческого глаза. Она автоматически переключается между двумя режимами в зависимости от условий освещения: в темноте объектив расширяется (F1.5), чтобы пропустить больше света, а при ярком свете сужается (F2.4) для создания четких контрастных снимков. Также камера оснащена «живым фокусом», который благодаря легкому размытию фона выделяет лица в кадре. А в условиях низкой освещенности камера делает сразу несколько снимков, объединяя их в один четкий.

Камера на новом Samsung Galaxy Note 9 оснащена искусственным интеллектом, который позволяет вывести использование камеры смартфона на новый уровень. Задавались ли вы вопросом, почему вы «умеете» всех фотографировать красиво и качественно, а когда фотографируют вас - все размыто, глаза закрыты, и взгляд направлен не в ту сторону. С новым Samsung Galaxy Note 9 даже дрожащие руки и съемка в движении не испортят кадр благодаря функции Flaw Detection. Galaxy Note 9 сообщит вам, если на фотографии есть дефекты, чтобы у вас была возможность переснять фото, не упуская момент. На дисплее появится уведомление, если изображение размыто, объект моргнул, на линзе есть пятно или же подсветка заднего фона портит качество изображения.

Благодаря Scene Optimizer камера использует искусственный интеллект, чтобы определить объект на изображении: еда, портрет, цветы, пейзаж и т.д. Камера автоматически классифицирует объект в одну из 20 категорий и мгновенно оптимизирует настройки цвета и контраста в зависимости от категории. Результат - потрясающее, реалистичное изображение с ярким цветом и динамической резкостью.

А с помощью инновационного электронного пера S Pen с функцией Bluetooth вы сможете сделать качественное селфи даже на расстоянии от смартфона. Так, фронтальная 8 МП камера Galaxy Note 9 автоматически распознает лица и помещает их в фокус, а вам остается только нажать на кнопку на S Pen, и отличный снимок готов.

Также стоит отметить, что по оценке DxOMark независимого бэнчмарка, который оценивает качество изображения смартфонов, линз и камер, Note 9 вошел в тройку лидеров среди всех смартфонов.

Дополнительную информацию о смартфонах Galaxy Note 9 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Kontakt Home, Irshad Electronics, Maxi.az и Soliton.

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