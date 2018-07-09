Как «воры в законе» и чиновники правили Арменией, и к чему это привело – ФОТО – ВИДЕО

Новое правительство Армении во главе с Никол Пашиняном всеми силами пытается дискредитировать предыдущую власть в глазах общества.

Периодически общественности предоставляется информация разоблачающего характера, демонстрирующая преступную и коррумпированную суть правительства экс-президента Сержа Саргсяна.

Издание «Преступная Россия» опубликовало статью, в которой говорится о целой серии разоблачений. Приводим вам некоторые из описанных в статье случаев.

К примеру, недавно в Испании прошла масштабная спецоперация против «армянской мафии». На сегодняшний день известно об аресте 129 человек, связанных с «ворами в законе» — братьями Шушанашвили, известными как Каха и Лаша Руставские, и какого-то «законника» родом из Армении.

Преступной группировке инкриминируют перевозку наркотиков, торговлю оружием, контрабанду табака, отмывание денег, коррупцию на спортивных ставках и другие преступления, совершенные ею по всей Европе.

Массовые задержания «законников» начались в середине мая этого года после того, как во главе Службы национальной безопасности (СНБ) появился новый человек — ставленник Пашиняна Артур Ванецян.

Сначала сообщалось о проведении с ними профилактических бесед. Затем появилась информация, что была предотвращена «сходка», которая должна была состояться в одном из ереванских отелей. К тому же правоохранительные органы вынудили покинуть страну внука преступного «патриарха» Аслана Усояна (Дед Хасан) Ираклия.

Позже силовики нагрянули уже и в непосредственные жилища главных «воров в законе» Армении: Самвела Арутюняна (Самвелик), Жирайра Брутяна (Жиро Шаумянский), Норайра Пилояна (Кончо), Сурена Аветисяна (Сурик Ленинаканский), Артема Газаряна (Артемик Ленинаканский), Армена Манукяна (Сево), Геворка Меликяна (Геворик Ошаканский), а также уже задерживаемого недавно Самвела Арутюняна (Манети Тха Само), Рафаэла Хоецяна (Афо) — сына другого «вора в законе» Рафика Хоецяна (Хой) и многих других.

На фото: премьер Армении Никол Пашинян

В ходе обысков у них были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики. В связи с чем некоторые представители криминально мира подверглись административному задержанию. Впоследствии «законникам» Андранику Арутюняну (Андо Хромой) и Александру Макаряну (Ало) инкриминировали хранение наркотических веществ.

Наведывались силовики и в офис криминального «авторитета» Артема Арутюняна (Артем Каневского) — брата известного «законника» Армена Арутюняна, умершего в 2010 году. Сам Артем «вором в законе» не является, но, несмотря на это, имеет определенный «вес» в Армении и за ее пределами.

Издание «Преступная Россия» отмечает, что такие меры новых властей являются действительно беспрецедентными. Ранее «ворам» в этой стране жилось довольно-таки вольготно. Недаром именно Армения – единственная из всех бывших республик СССР была выбрана в 2015 году для проведения глобальной «сходки» под председательством Шакро Молодого.

Другое дело, что эта небогатая страна не привлекает «законников» извне, зато местные могли легко находить общий язык с прежними властями.

Чего стоит лишь тот факт, что недавно несколько депутатов парламента Армении попросили под личное поручительство освободить из-под стражи местного криминального «авторитета» Алика Бандуряна, также известного как Алик Норатусский.

Он проходит одним из фигурантов дела о двойном убийстве в салоне красоты в Ереване в ноябре 2016 года. Сначала «авторитету» было предъявлено обвинение лишь в подстрекательстве к убийству, но позднее следствие «утяжелило» статью, обвинив его в нанесении тяжкого вреда здоровью в составе группы лиц.

На фото: Артур Ванецян; Андраник Арутюнян (Андо Хромой); Алик Бандурян (Алик Норатусский)

При этом Бандурян вместе со своим братом Арой был известен задолго до перестрелки в салоне красоты. В частности, в 2003 году сообщалось, что братья, стреляя из автомата и охотничьего ружья, ранили двоих человек, еще одного убили.

Затем имя Алика Бандуряна упоминалось в связи с «законником» Арменом Арутюняном (Армен Каневской), чьим приближенным и был Бандурян. В 2012 году Бандурян вместе со своим братом был объявлен в розыск правоохранительными органами Франции по обвинению в похищении человека в составе преступной группы.

От «законников» правоохранители быстро перешли к политикам и людям на нее влияющим. Так, в один день, 16 июня, в городе Эчмиадзин сотрудниками СНБ были задержаны депутат Национального собрания Армении, генерал Манвел Григорян и криминальный «авторитет» Артур Асатрян, известный как Дон Пипо.

Произошло это сразу после того, как вернувшийся из Италии «авторитет» начал организовывать митинги против действующего мэра города Карена Григоряна – сына задержанного депутата, являющегося теневым руководителем всего региона. Митинги проводились с символикой «бархатной революции».

На фото: Манвел Григорян

Несмотря на то, что и Григорян, и Асатрян были задержаны по обвинению в приобретении и хранении большого количества оружия и боеприпасов, признаков коррупции и незаконного обогащения было более чем достаточно.

Обнаруженное в доме и на многочисленных дачах у героя Карабахской войны и главы Союза добровольцев Григоряна повергло граждан страны в шок. Помимо большого арсенала оружия — от пистолетов до взрывчатки и гранатометов, нескольких сотен тысяч долларов, коллекции из более 30 автомобилей разных марок и частного зоопарка с тиграми и медведями, в доме «генерала Манвела» обнаружилась предназначавшаяся для солдат на передовой провизия.

Причем даже та, которую во время очередного обострения конфликта в Карабахе в 2016 году собирали в том числе и школы. Консервы, одежда, лекарства так и лежали в мешках вместе с письмами детей солдатам.

На видео: Обыски в доме Григоряна

Дон Пипо помимо незаконного владения оружия также подозревается в похищении людей. Он уже давно известен не только местным правоохранителям, которым до него не было дела, пока он жил за границей.

В 2008 году власти Италии задерживали Асатряна вместе с четырьмя гражданами Армении по делу об убийстве сторонника Армена Арутюняна (Армен Каневской), который, как известно, был ставленником Усояна в Краснодарском крае России. А в 2013 году его объявили в международный розыск уже в связи с убийством Деда Хасана.

Кстати, основной бизнес Асатряна находится в России. Его главный актив — компания «Данвеста», владеющая крупной сетью киосков в Москве. Кроме того, во владении Дона Пипо также значатся торговые центры «Богородский» и «Панорама», сервис такси Cityman, Сергиево-Посадский мукомольный завод, фермерское хозяйство «Шелковка».

Артур Асатрян (Дон Пипо)

В России же предпочитает зарабатывать и его сын — Егия Асатрян, развивающий главным образом аграрные проекты.

С определенного момента Артур Асатрян попытался «очистить» свое имя и, по крайней мере, публично, дистанцироваться от криминала. Для этого он занялся благотворительной деятельностью.

В 2007 году он пролоббировал установление в Риме трехметрового хачкара (камня-креста) в память о Геноциде армян. В 2012 году создал благотворительный фонд для поддержки образовательных и социальных проектов в Армении и за ее пределами. В 2017 году появилась информация о том, что Дон Пипо приобрел для Музея-института Геноцида армян уникальные документы из тайного архива Ватикана.

На видео: Задержание Дона Пипо

Однако все его былые заслуги нынешней властью никак не были учтены. Тем более, что глава СНБ Артур Ванецян заявил о существующей угрозе попыток нейтрализации представителей нынешней власти. Понятно, что первое подозрение сразу падает на участников добровольческих отрядов, имеющих боевой опыт, и членов преступных группировок.

Поэтому в связи с проходящими процессами не стоит, по всей видимости, возвращаться сейчас в Армению и еще одному известному представителю криминального мира — «вору в законе» Андранику Согояну (Зап).

Издание напоминает, что после того как в 2013 году он был заочно приговорен Пражским судом к 22 годам лишения свободы за организацию убийства армянского бизнесмена и объявлен в международный розыск, защиту он обрел у себя на родине, где власти решили не выдавать его Чехии.

По мнению остальных «законников», такое покровительство не могло быть безвозмездным, и Запу пришлось сотрудничать с МВД. У новых же властей к нему могут появиться новые вопросы.

Андраник Согоян (в центре)

Не может больше надеяться на поддержку и сочинский «авторитетный» бизнесмен Рубен Татулян (Робсон). Хвастаться знакомством с высшими государственными деятелями Армении сбивающему шлагбаумы своим внедорожником с армянскими дипломатические номерами Робсону больше не с руки. Особенно в нынешнем положении «глубокоуважаемого» им Сержа Саргсяна.

Видимо, и в данном случае на все его прошлые заслуги внимания никто обращать не станет. Тем более что, несмотря на его членство в инвестиционном фонде «Клуб инвесторов Армении», он находится под американскими санкциями. Минфин США в конце прошлого года причислил его к так называемому «Братскому кругу» международных преступников, поставив в один ряд с «ворами в законе» Шакро Молодым, Васей Воскресом, Пичугой, Тюриком и другими.

Уже тогда власти Армении открестились от него, сообщив, что если ранее он и был внештатным советником министра иностранных дел Армении, то сейчас таким статусом он не обладает.

На фото: Робсон (1) и Дед Хасан (3)

Тем временем, углубляясь в борьбу с преступностью, правоохранители вышли на людей, связанных с самой верхушкой прежней власти. После «генерала Манвела» первым в этом списке оказался бывший заместитель начальника службы охраны Сержа Саргсяна Вачаган Казарян, известный также как Сержевский Вачо.

Во время обысков в принадлежащем ему ночном клубе в столице Армении силовики обнаружили более 1,5 млн долларов наличными. Еще примерно столько же нашли при обыске у него дома.

Спустя несколько дней Казарян был задержан на выходе из банка, где он обналичил 1 млн долларов и собирался обналичить еще 3,2 млн. Внятно объяснить происхождение всех этих денег Казарян не смог.

Одновременно с его задержанием Следственный комитет Армении сообщил об уголовном деле по фактам уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства компании «Дж Л Дж Проект Компани», принадлежащей родному брату экс-президента Сержа Саргсяна Левону. В результате ее деятельности бюджет Армении недополучил более 1,5 млн долларов.

Позже СНБ провела обыски и у его сына — Нарека Саргсяна. В одной из его квартир следователи обнаружили депозитные соглашения о вкладах в одном из банков на сумму 6,8 млн долларов. Соглашения были заключены во второй половине 2016 года братом президента Армении Левоном Саргсяном и его дочерью Ани Саргсян.

Левон Саргсян в течение 2017 года был послом по особым поручениям и должен был представить эту сумму в своих декларациях за год. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от декларации имущества и незаконного обогащения.

На фото: Серж Саргсян вручает медаль своему брату

Спустя несколько недель жилище племянника бывшего президента вновь навестили правоохранители и на этот раз обнаружили уже кое-что посерьезнее — оружие, наркотики и похищенные картины.

А 25 июня в Ереване по подозрению в незаконном хранении оружия был задержан и младший брат Саргсяна — Александр, известный как Сашик Саргсян или «Сашик 50%». Не сложно догадаться, откуда пошло такое прозвище у человека, навязчиво предлагавшего свое партнерство любому более-менее удачливому бизнесмену страны. В его компаниях «Секьюрити Дрим» и «Эллипс» также прошли обыски. Эти компании также подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Позже Александра Саргсяна отпустили без предъявления обвинений, а полиция заявила, что он владел оружием на законных основаниях.

Однако в Армении уже давно поговаривают о связях Сашика с криминальным миром — в частности с Арменом Казаряном (Пзо), через которого брат президента мог выходить на представителей армянской мафии за границей и на российских «воров в законе».

Ныне член Республиканской парии Арташес Гегамян в свою бытность оппозиционером рассказывал журналистам и про другие криминальные дела брата экс-президента.

На фото: Сашик Саргсян

В частности, по его словам, газовые заправки, доставшиеся Сашику благодаря Роберту Кочаряну, он делил на пару с другим армянским олигархом — Гагиком Царукяном. По сведению Гегамяна, Сашик в свое время хотел «убрать» Царукяна и даже организовал покушение на партнера. Помирить заказчика и жертву удалось только тогдашнему президенту Роберту Кочаряну.

Тем не менее без устранения конкурентов в судьбе Сашика не обошлось — по словам Гегамяна, Саргсян связан с убийством одного из бывших собственников Разданского цементного завода, «авторитета» Мушега Азатяна, более известного как Миша Питерский.

Ну и нельзя здесь не вспомнить обвинения в связях с криминалом и самого Сержа Саргсяна. В начале прошлого года армянский блогер Арцруни Аветисян опубликовал видеоматериал, в котором, по его утверждению, тогда еще лишь будущий президент Армении пирует с «вором в законе» Асланом Усояном и другими представителями криминалитета.

Застолье, если верить указанной дате, происходило 28 мая 1993 года. А в августе 1993 года Саргсян был назначен Министром обороны Армении.

Смогут ли Пашинян и его команда одержать победу на фронте борьбы с криминалитетом, во многом будет зависеть от его целей и путей их достижения, полагают в издании «Преступная Россия». Иначе все это будет выглядеть как укрепление своего имиджа за счет дискредитации прежней власти.

Тем более, что происходит это в преддверии досрочных парламентских выборов, благодаря которым нынешний премьер-министр надеется получить больше лояльных ему депутатов, чем сейчас. Пока же определенно сказать нельзя – является происходящее началом системных изменений, либо обычной кампанейщиной и расправой над бывшими политическими оппонентами.

«Преступная Россия»