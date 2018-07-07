Как солист «Rammstein» Тилль Линдеманн отреагировал на беременность Светланы Лободы – ФОТО

24 мая 35-летняя певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз, родив дочь в Лос-Анджелесе.

Исполнительница скрывает не только имя новорожденной девочки, но и ее отца, которым СМИ называют солиста группы «Rammstein» Тилля Линдеманна – с ним Светлана познакомилась в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара 2018». Продюсер С.Лободы Нателла Крапивина рассказала в своем интервью Karabas Live о том, как Т.Линдеманн отреагировал на слухи о романе и беременность звезды.

Отвечая на вопрос о том, что вероятность отцовства Т.Линдеманна относительно дочери С.Лободы не иначе как pr-ход, Н.Крапивина сказала следующее: «Я уважаю личное пространство Светланы и не задаю ей лишних вопросов. Знаю, что у Светы есть отношения, но не могу ничего комментировать, потому что это ее территория. Я туда никогда не захожу. Во-первых, мне так спокойнее. Во-вторых, история с Тиллем слишком прекрасна сама по себе.

Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: «Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!» Рано или поздно Светлана сама захочет рассказать свою историю, а на сегодня она принадлежит только ей и не имеет ко мне никакого отношения».

Ф.В., И.А.