1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Израильский новостной телеканал: «Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджанской Республики»

Сегодня в 14:08 ~ 5 минут на чтение 449
Израильский новостной телеканал: «Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджанской Республики»

Азербайджан – Страна огней. Этот огонь как согревает многих, так и проливает свет на историю азербайджанского народа, пострадавшего от оккупации своих территорий со стороны Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на влиятельном израильском новостном телеканале о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в своем репортаже рассказал израильский журналист Даниэль Цемах.

Он подчеркивает, что Азербайджан с момента распада советской империи более 27 лет страдает от территориального и этнического конфликта с соседней Арменией, оккупировавшей 20% азербайджанской территории. 

«Суть конфликта с Арменией сосредоточена вокруг территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему оккупированных районов. Регион Нагорного Карабаха является международно признанной территорией Азербайджанской Республики, оккупированной армянскими вооруженными формированиями», – подчеркивает израильский журналист.

По словам Даниэля Цемаха, уже много лет существует режим прекращения огня, однако на протяжении этих лет между Арменией и Азербайджаном периодически возобновлялись боевые действия.

«Последнее полномасштабное военное противостояние было в апреле 2016 года. В ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения безопасности своих граждан ВС Азербайджана в начале апреля 2016 года нанесли сокрушительный военный удар по армянской армии. Доказательства сражений еще свежи», – отмечает израильский журналист в своем репортаже на влиятельном израильском новостном телеканале I24.

Цемах подчеркивает, что всего лишь несколько лет назад в трех милях отсюда, в районном центре Тертер, были выстрелы из минометов, попавшие в здания: «С тех пор этот город все еще хранит шрамы кровавого конфликта, который продолжается до сегодняшнего дня.

Однако конфликт также сделал азербайджанское общество более крепким, более устойчивым и более привязанным к своей земле.

Житель Тертера  Булуд  Будагов: «С самого начала конфликта мы здесь, мы не уйдем. Если мы умрем, мы умрем здесь, это наша земля, и она принадлежит нам и нашему народу. У нас нет притязаний на чужие земли, мы хотим спокойно жить на своей земле».

Израильский журналист отмечает, что, приближаясь к линии соприкосновения, к оккупированным азербайджанским территориям, видно выжженную землю, разрушенные дома и уничтоженные кладбища, а щебень все еще выглядит совсем свежим.

«В результате территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном, мы знаем, было много жертв. В этом разрушенном армянскими вооруженными формированиями доме произошла настоящая человеческая трагедия. Этот дом был поражен в апреле 2016 года ракетой, выпущенной армянами и попавшей прямо в дом.

Мать Тараны Гасановой, погибшей азербайджанской девушки: «Мой дом был поражен ракетой, моя 16-летняя дочь Тарана Гасанова трагически погибла, когда выпущенный армянами снаряд упал во двор  дома», - рассказывает израильский журналист в своем репортаже.

Он отмечает, что  азербайджанцы рассказали о том, как армяне постоянно совершают провокации и диверсии, обстреливают азербайджанские села, что приводило и приводит  к жертвам среди мирного населения.

«Азербайджанские солдаты в своем стремлении освободить родную землю от оккупантов в кратчайшие сроки с боями освободили хорошо укрепленные высоты и выбили оттуда армян. Не остановили их ни заграждения, ни мины, ни пулеметный и артиллерийский огонь. В ожесточенной битве под Лелетепе азербайджанские Вооруженные силы отвоевали стратегическую высоту и азербайджанское село Джоджуг Мерджанлы, которое азербайджанское правительство восстановило после освобождения и в которое смогли вернуться все его прежние жители.

И в Лелетепе, и в битве за Джоджуг Мерджанлы армяне использовали российские танки и артиллерию.

Заместитель министр обороны Азербайджана, генерал Керим Велиев: «У россиян есть военные базы в Армении, они сотрудничают в рамках Организации договора о коллективной безопасности и находятся в рамках одной военной структуры.

В отличие от нас, которые покупают у России оружие, Армении Россия оружие передает», – отмечает Керим Велиев.

Конечно, это наводит на мысль, что, по-видимому, некоторые страны заинтересованы в том, чтобы этот конфликт продолжался», - говорится в репортаже.

В заключение Даниэль Цемах, выступая в студии, подчеркивает, что сегодня между Израилем и Азербайджаном существует высокий уровень стратегического партнерства. Именно военное сотрудничество Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе, и Вооруженные силы Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части армянской оккупационной армии.

Цемах подчеркивает, что на сегодняшний день отношения между Азербайджаном и Израилем в военной и военно-технической области характеризуются как партнерские.

«И хотя значимость такого партнерства весьма высока, двусторонние политические и экономические отношения так же находятся на высоком уровне, на уровне стратегического партнерства», – резюмирует в своем репортаже израильский журналист влиятельного израильского новостного телеканала I24 Даниэль Цемах.  

Э.Т.

Telegram WhatsApp

449

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net