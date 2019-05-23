Израильский новостной телеканал: «Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджанской Республики»

Азербайджан – Страна огней. Этот огонь как согревает многих, так и проливает свет на историю азербайджанского народа, пострадавшего от оккупации своих территорий со стороны Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на влиятельном израильском новостном телеканале о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в своем репортаже рассказал израильский журналист Даниэль Цемах.

Он подчеркивает, что Азербайджан с момента распада советской империи более 27 лет страдает от территориального и этнического конфликта с соседней Арменией, оккупировавшей 20% азербайджанской территории.

«Суть конфликта с Арменией сосредоточена вокруг территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему оккупированных районов. Регион Нагорного Карабаха является международно признанной территорией Азербайджанской Республики, оккупированной армянскими вооруженными формированиями», – подчеркивает израильский журналист.

По словам Даниэля Цемаха, уже много лет существует режим прекращения огня, однако на протяжении этих лет между Арменией и Азербайджаном периодически возобновлялись боевые действия.

«Последнее полномасштабное военное противостояние было в апреле 2016 года. В ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения безопасности своих граждан ВС Азербайджана в начале апреля 2016 года нанесли сокрушительный военный удар по армянской армии. Доказательства сражений еще свежи», – отмечает израильский журналист в своем репортаже на влиятельном израильском новостном телеканале I24.

Цемах подчеркивает, что всего лишь несколько лет назад в трех милях отсюда, в районном центре Тертер, были выстрелы из минометов, попавшие в здания: «С тех пор этот город все еще хранит шрамы кровавого конфликта, который продолжается до сегодняшнего дня.

Однако конфликт также сделал азербайджанское общество более крепким, более устойчивым и более привязанным к своей земле.

Житель Тертера Булуд Будагов: «С самого начала конфликта мы здесь, мы не уйдем. Если мы умрем, мы умрем здесь, это наша земля, и она принадлежит нам и нашему народу. У нас нет притязаний на чужие земли, мы хотим спокойно жить на своей земле».

Израильский журналист отмечает, что, приближаясь к линии соприкосновения, к оккупированным азербайджанским территориям, видно выжженную землю, разрушенные дома и уничтоженные кладбища, а щебень все еще выглядит совсем свежим.

«В результате территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном, мы знаем, было много жертв. В этом разрушенном армянскими вооруженными формированиями доме произошла настоящая человеческая трагедия. Этот дом был поражен в апреле 2016 года ракетой, выпущенной армянами и попавшей прямо в дом.

Мать Тараны Гасановой, погибшей азербайджанской девушки: «Мой дом был поражен ракетой, моя 16-летняя дочь Тарана Гасанова трагически погибла, когда выпущенный армянами снаряд упал во двор дома», - рассказывает израильский журналист в своем репортаже.

Он отмечает, что азербайджанцы рассказали о том, как армяне постоянно совершают провокации и диверсии, обстреливают азербайджанские села, что приводило и приводит к жертвам среди мирного населения.

«Азербайджанские солдаты в своем стремлении освободить родную землю от оккупантов в кратчайшие сроки с боями освободили хорошо укрепленные высоты и выбили оттуда армян. Не остановили их ни заграждения, ни мины, ни пулеметный и артиллерийский огонь. В ожесточенной битве под Лелетепе азербайджанские Вооруженные силы отвоевали стратегическую высоту и азербайджанское село Джоджуг Мерджанлы, которое азербайджанское правительство восстановило после освобождения и в которое смогли вернуться все его прежние жители.

И в Лелетепе, и в битве за Джоджуг Мерджанлы армяне использовали российские танки и артиллерию.

Заместитель министр обороны Азербайджана, генерал Керим Велиев: «У россиян есть военные базы в Армении, они сотрудничают в рамках Организации договора о коллективной безопасности и находятся в рамках одной военной структуры.

В отличие от нас, которые покупают у России оружие, Армении Россия оружие передает», – отмечает Керим Велиев.

Конечно, это наводит на мысль, что, по-видимому, некоторые страны заинтересованы в том, чтобы этот конфликт продолжался», - говорится в репортаже.

В заключение Даниэль Цемах, выступая в студии, подчеркивает, что сегодня между Израилем и Азербайджаном существует высокий уровень стратегического партнерства. Именно военное сотрудничество Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе, и Вооруженные силы Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части армянской оккупационной армии.

Цемах подчеркивает, что на сегодняшний день отношения между Азербайджаном и Израилем в военной и военно-технической области характеризуются как партнерские.

«И хотя значимость такого партнерства весьма высока, двусторонние политические и экономические отношения так же находятся на высоком уровне, на уровне стратегического партнерства», – резюмирует в своем репортаже израильский журналист влиятельного израильского новостного телеканала I24 Даниэль Цемах.

Э.Т.