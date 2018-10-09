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IX Европейский кинофестиваль открывается драмой с азербайджанскими субтитрами – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 20:19 ~ 5 минут на чтение 415
IX Европейский кинофестиваль открывается драмой с азербайджанскими субтитрами – ФОТО – ВИДЕО

В среду, 10 октября, в Баку открывается новый сезон Европейского кинофестиваля, ставшего доброй традицией, ведь проводится он девятый год подряд.

Продлится фестиваль 11 дней, в течение которых можно будет посмотреть 19 европейских фильмов разных жанров и направлений. В программу фестиваля включены и документальные картины. Все для того, чтобы каждый зритель нашел свое кино. 

«Мы стремимся показывать в рамках фестиваля самые новые фильмы, которые в наибольшей степени отражают тенденции, характерные для европейского общества», - сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«Узнать лучше друг друга через искусство кинематографа – такова основная идея Европейского кинофестиваля в Баку, который с каждым годом становится все более востребованным среди азербайджанской публики», - сказал посол на пресс-конференции во вторник.

Фестивальные фильмы в этом году представлены 17 странами-членами ЕС (Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Голландия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция и Великобритания), а также Норвегией и Азербайджаном.

Как правило, все фильмы транслируются на языке оригинала с субтитрами на английском или русском языках. В этом году в программе есть один фильм с субтитрами на азербайджанском языке (венгерский фильм «Кинчем») и один – на турецком (испанская драма «Дедушка»).

Представители Делегации ЕС не раз отмечали, что малый процент фестивальных фильмов с азербайджанскими субтитрами связан со сложностями финансирования, поскольку фестиваль – мероприятие бесплатное, а дубляж – процесс затратный.

Заместитель посла ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис отметил: «Фильмы демонстрируются в рамках фестиваля только в одном городе и всего по одному разу, поэтому, к сожалению, организация азербайджанских субтитров для всех фильмов невозможна».

Каждое из европейских посольств, представляющих тот или иной фильм, само принимает решение о целесообразности дубляжа. В этом году посольством, решившим оформить к своему фильму азербайджанские субтитры, стала Венгрия, поскольку планируется провести его показы не только в Баку, но и впоследствии в других городах Азербайджана.

Так проходил Европейский кинофестиваль в предыдущие годы:

Именно венгерским приключенческим фильмом «Кинчем» (2017 год) режиссера Габора Херенди и открывается кинофестиваль в среду, 10 октября. Это история героя Эрно Бласковича, который потерял все после Венгерской революции 1848 года – дом, семью, работу…

Кинчем – так зовут его коня – единственное, что у него осталось. Кинчем побеждает во всех скачках, в которых участвует: 54 победы из 54 забегов. Благодаря этому Эрно Бласкович вновь приобретает вкус к жизни и получает возможность вернуть себе любовь, славу, а заодно и отомстить.

Еще одна картина, которая будет показана в день открытия, – документальный фильм производства Голландии «Дикий Амстердам» (2018 год).

Фильм Игнаса ван Шайка и Марка Феркерка рассказывает об Амстердаме глазами его животных обитателей, а точнее, старенького кота по имени Абатуту. Эта история напоминает о том, что город существует не только для людей. Все его культовые и известные места открываются для зрителя с нового ракурса – как естественная среда обитания для многих животных, птиц и рыб. 

В программу фестиваля, по традиции, включены встречи и мастер-классы с авторами презентуемых фильмов, которые приехали в Баку познакомиться с местной аудиторией.

Среди гостей кинорежиссер из Голландии Марк Феркерк, имеющий более 30 лет опыта в режиссуре, киносъемке и монтаже, продюсер Игнас ван Шайк, известный своими сериями документальных фильмов о природе. Также в гостях киносценарист из Болгарии Тео Чепилов и известный режиссер документального кино из Литвы Арунас Мателис.

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Азербайджанская картина будет показана в завершении фестиваля, 21 октября. Это романтическая комедия 2016 года режиссера Ульвии Керимовой (Кенуль) под названием «Слишком много совпадений».

Главными героями фильма выступают молодой американец азербайджанского происхождения Майк Ковальски и молодая бизнес-леди Айдан Багирзаде. Каждый из них в отдельности пережил измену, но большое количество совпадений приводит к их встрече. Эта романтическая комедия пропитана любовью, духом приключений и Рождества.

Европейский кинофестиваль нацелен на развитие культурных связей между странами ЕС и Азербайджаном, а также на большее понимание европейских ценностей. Мероприятие ежегодно организует Делегация Евросоюза в Азербайджане и посольства стран-членов ЕС совместно с Министерством культуры и туризма Азербайджана и кинотеатром Park Cinema.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте кинотеатра Park Cinema, который является неизменным партнером в ежегодном проведении Европейского кинофестиваля.

Вход на все сеансы свободный, и лучшие места займут те, кто придет вовремя.

Елена Остапенко, И.А.

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