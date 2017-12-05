Испанские СМИ сообщили кому, где и когда вручат «Золотой мяч»

Сегодня с самого утра испанская пресса наперебой рассказывает о судьбе «Золотого мяча» в этом году.

Сообщается, что форварду «Реала» Криштиану Роналду эту почётную награду вручат в Париже 7 декабря, причём сама церемония пройдёт на Эйфелевой башне.

Отмечается, что приз лучшему футболисту года в Европе планировали вручить ближе к Рождеству, но игровой график «бланкос» не позволил это сделать и поэтому награждение пройдёт в начале декабря.

Этот «Золотой мяч» станет 5-ым в коллекции Роналду. Столько же раз лучшим игроком Старого Света становился и Лионель Месси.

Напомним, что в 2017 году Роналду в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА.

Фарида Расулова