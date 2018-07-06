Интерпол по запросу Азербайджана объявил в розыск чемпиона мира, воевавшего на стороне террористов в Афганистане – ФОТО

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Гражданин Азербайджана по запросу нашей страны объявлен Интерполом в международный розыск.

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на официальном сайте Интерпола.

Уроженец Гахского района республики Ариф Абидов (1979 года рождения) разыскивается правоохранительными органами Азербайджана по обвинению в создании незаконной вооруженной группировки.

Ранее чемпион мира по кикбоксингу А.Абидов был осужден за участие в боях против войск международной коалиции в Афганистане.

Тимур Рзаев, Э.Т.