Instagram может убрать лайки из приложения - ФОТО

Instagram может скрыть количество лайков под постами.

Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".

Соцсеть хочет, чтобы пользователи сосредоточились на самом контенте, а не на том, сколько человек оценивают посты.

Издание TechCrunch узнало о планах компании. По полученной информации, новый дизайн является лишь внутренним прототипом и не тестируется.

Ранее сообщалось, что в Instagram может появиться функция перемотки видео. Пользователи соцсети смогут смотреть ролики не с начала, а с определённого момента.

Life.ru

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019 г.