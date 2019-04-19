Instagram может убрать лайки из приложения - ФОТО

Instagram может скрыть количество лайков под постами.

Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".

Соцсеть хочет, чтобы пользователи сосредоточились на самом контенте, а не на том, сколько человек оценивают посты.

Издание TechCrunch узнало о планах компании. По полученной информации, новый дизайн является лишь внутренним прототипом и не тестируется.

Ранее сообщалось, что в Instagram может появиться функция перемотки видео. Пользователи соцсети смогут смотреть ролики не с начала, а с определённого момента.

Life.ru