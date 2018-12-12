Инновационные зажигалки LE GRAND от S.T. DUPONT – ФОТО – ВИДЕО

Новая зажигалка Ligne 2 с инновационной системой двойного пламени и самой большой на сегодняшний день емкостью. С зажигалкой S.T. Dupont вам не придется выбирать.

Два источника пламени в одном корпусе

Зажигалка для сигар Le Grand S.T. Dupont с покрытием из черного натурального лака, великолепно сочетающаяся с изысканными сигарами, украсит коллекцию любого истинного ценителя. В ней применяется инновационная система двойного пламени: от тонкого язычка огня табачный лист начнет тлеть, а мощное пламя-факел позволит прикурить сигару равномерно по всей окружности.

Вот уже более 140 лет искушенные ценители отдают свое предпочтение изделиям S.T. Dupont, покорившим сердца творческих личностей, мировых лидеров и представителей королевских семей. Выдающиеся изделия для выдающихся людей.

Зажигалки можно приобрести в бутике Royal Collection по адресу: ул.Ниязи, 5Б. Тел.: +994 12 492 76 56.

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