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Информация о мине переполошила посетителей бакинского аквапарка - ФОТО

Сегодня в 09:55 меньше минуты на чтение 457
Информация о мине переполошила посетителей бакинского аквапарка - ФОТО

От посетителей одного из аквапарков, расположенных в абшеронском поселке Новханы, поступила информации о нахождении на берегу мины.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Сабина Саркарова, на место находки оперативно прибыли специалисты, обнаружившие, что находка – не мина, а воздушный фильтр противогаза.

Он был передан в соответствующие структуры, сотрудники ANAMA провели расширенный осмотр местности, но других подозрительных предметов найдено не было.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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